COVID 19: 13.267 nuevos contagiados en el país

Otras 372 personas murieron y 13.267 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 30.442 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.143.800 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 4.981 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,8% en el país y del 62,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 31,8% (4.220 personas) de los infectados de hoy (13.267) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.143.800 contagiados, el 82,71% (946.134) recibió el alta. En las últimas 24 horas fueron realizados 31.568 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.947.344 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 61.568 muestras por millón de habitantes.

En este contexto Kicillof, habló de un «amesetamiento de casos e incluso con una pequeña reducción» en su distrito y abogó por que no pase a futuro «lo que esta sucediendo en Europa».

«En varios municipios de la provincia, muchos, sobre todo los más poblados, la pandemia dejó de crecer de manera exponencial lo cual nos da un respiro y que cuando creció tuvimos un sistema de salud que no dejó a ningún ni a ninguna bonaerense sin cama, sin respirador», precisó el mandatario bonaerense.

«Siempre y no me voy a cansar de pedirle a los vecinos y vecinas de toda la provincia que se sigan cuidando aún si los contagios bajan», instó. Durante una visita a la ciudad de Bahía Blanca, Kicillof dijo no querer que pase «lo que está ocurriendo en Europa, (que) va por su segundo rebrote y tiene más casos que lo que tuvo en el anterior al principio de la pandemia».

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó tambiérn el descenso de casos por octava semana consecutiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y exhortó a continuar con los cuidados para prevenir contagios.

En tanto, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó que la provincia atraviesa el pico de la pandemia, con una meseta alta de casos pero que el sistema sanitario «no está colapsado»

El funcionario estimó que la cantidad de contagios «comenzará a descender» y reconoció que el personal de salud «está cansado y presionado», durante una conferencia de prensa en la que expuso la situación en Córdoba por la pandemia (Télam).