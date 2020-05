COVID-19: asisten a la comunidad LGTTBI confinada en el marco de las medidas preventivas

La Red Nacional 100×100 Diversidad y Derechos (100×1000 D y D) apuntala las acciones solidarias para con la comunidad LGTTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Travestis, Bisexuales e Intersexuales), a quien asiste con mercaderías y elementos de higiene y limpieza en contexto de confinamiento debido a las medidas preventivas frente a la propagación de coronavirus.

La primera actividad se llevó adelante en Resistencia, Vilelas y Barranqueras. La misma ayuda logró concretarse en varias provincias del país y en el Gran Buenos Aires, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Agencia Argentina para Refugiados y Mujeres para América Latina, que delegó en la Red Nacional 100×100 Diversidad y Derechos, representada en Chaco por Miguel Szabó. Las acciones que se articularon junto a la directora de Género y Diversidad, Úrsula Sabarece, que depende de la Secretaria de Derechos Humanos y Género de la provincia.

“El trabajo en territorio es conocido por Úrsula, primera mujer trans que obtuvo su DNI a partir de la ley de Identidad de Género y de Dalex Galloso, de Identidades Diversas Chaco, con quienes se coordinó las acciones”, recalcaron desde la Red.

Señalaron que, no obstante el operativo de ayuda que se movilizó en el territorio con el respaldo estatal para llegar a las familias, no lograron paliar las necesidades “acuciantes” de la comunidad por lo que surgieron las gestiones de la Comisión nacional de 100×1000 D y D se logró que el Fondo de Mujeres del Sur colabore con otra donación que está siendo distribuida al igual que la anterior, con la asistencia con mercaderías y elementos de higiene para el colectivo de la diversidad, “en especial a dos familias de diversidad (homoparentales) que tienen niños, y luego para trans y gay que no tienen trabajo”.

El Fondo Mujeres del Sur ya había colaborado con varias acciones que llevó adelante 100×100 entre ellos trabajos de Capacitación como fue Escuela y Derechos de 100×100,

El kit de mercaderías está compuesto por elementos de primera necesidad: arroz, fideos, harinas, legumbres, leche, yerba, té, mayonesa, conservas en latas, lavandina, jabón tocador, desodorantes, shampoo y crema dental.

SOBRE 100X100 DIVERSIDAD Y DERECHOS

La Red 100×100 Diversidad y Derechos nació en la lucha por la ley de matrimonio igualitario, si bien en sus comienzos integró la Federación argentina de LGTTBI luego de la aprobación de la ley se conformó como una asociación autónoma con representaciones en las ciudades de Mar del Plata, Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán.

Es una red nacional que asiste a todos con ayuda legal, ayuda antes el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y con actividades sociales, culturales y participa todos los años en la organización de la ya famosa marcha del orgullo. Entre sus proyectos está la ley de cupo laboral trans “Diana Sacayán”, también las gestiones para que se incorpore a la población de la diversidad y a las familias homoparentales en el próximo censo de población entre otras acciones para mejorar la vida y los derechos de una población estigmatizada y violentada en este país.

Su primer secretario General fue Martín Canevaro. La actual es la abogada Greta Pena a nivel nacional y en Chaco, el docente Miguel Szabó. En tanto, Úrsula Sabarece es la responsable de la Dirección de Género de la Secretaria de Género de Derechos Humanos de la provincia.

Para más información: https://100porciento.wordpress.com/; https://100porciento.wordpress.com/2020/04/10/coronavirus-en-todo-el-pais-con-el-apoyo-del-acnur-nos-cuidamos-entre-todes/