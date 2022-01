COVID-19: cambiaron los protocolos de aislamiento para contactos estrechos

Esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó tras una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) los cambios en los protocolos de aislamiento para contactos estrechos asintomáticos. «En términos de aislamiento, estamos viendo que hay un impacto importantísimo en el sistema de salud y en servicios esenciales. Lo que acordamos en relación a eso son tres escenarios diferentes», comunicó la funcionaria

Los ministros de Salud de todo el país acordaron nuevas pautas de aislamiento para los contactos estrechos de casos confirmados de Covid-19. En concreto, definieron que aquellas personas que hayan recibido el refuerzo de la vacuna hace menos de cuatro meses y no presentes síntomas compatibles con la enfermedad estarán exceptuadas del aislamiento.

En un primer escenario indicaron que «las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento como siempre, tienen riesgo de enfermarse y mucho riesgo de transmitir. No hay ningún cambio en las personas no vacunadas».

En un segundo escenario aquellas personas que “tienen su esquema primario completo (una o dos dosis) hace menos de cuatro meses o tuvieron Covid en los últimos 90 días, en función de la definición de las provincias, podrán tener más flexibilidad en el aislamiento y se les podrá recomendar un test entre el tercer y el quinto día para definir su condición».

“Las personas que tienen su esquema completo con el refuerzo hace menos de 4 meses, el riesgo es muchísimo más bajo, y también en función de lo que definan las jurisdicciones, podrán ser exceptuadas de cumplir con el aislamiento», explicó la ministra de Salud. Todo esto constituye una recomendación, es decir, los pasos a seguir en cada caso serán definidos por cada provincia.