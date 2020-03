COVID-19: la OMS descarta la utilidad del barbijo en espacios públicos

El último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud señala que no es necesario el uso de mascarillas en la vía pública ya que el COVID-19 se transmite por gotitas de saliva proveniente de tos, estornudos o de la simple respiración de alguien que tiene el virus, pero no queda flotando en el aire. Según el documento del organismo, el virus es pesado y no se dispersa más allá de un metro, por lo que el riesgo de contagio se da si no se mantiene una distancia mínima de seguridad mayor a esa distancia.

Por otra parte, investigadores de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba recomendaron prestar atención a los cuadros de conjuntivitis, ya que este podría ser un indicio temprano de estar incubando la enfermedad.

Sobre la no necesidad de utilizar un barbijo en espacios públicos, la OMS indicó: «La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas”.Por tal motivo, la principal recomendación de la OMS es extremar la higiene frecuente de manos, la limpieza y la desinfección ambiental. Con el informe, la OMS salió a refutar un estudio reciente elaborado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton, publicado en The New England Journal of Medicine.Allí, se aseguraba que el nuevo coronavirus podía aguantar suspendido en el aire hasta tres horas y media. También, que mantenía capacidad de contagio al quedar en superficies como el acero inoxidable o el plástico. Según la OMS, ese estudio se realizó utilizando aparatos que no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo humanos.

CONJUNTIVITIS: POSIBLE INDICIO

Aunque sea poco frecuente, la conjuntivitis puede ser un síntoma de coronavirus, por lo que advierten a los oftalmólogos que extremen los cuidados y estén alertas a derivar a los pacientes, sobre todo si la persona presenta fiebre, tos u otro cuadro clínico compatible, aseguraron hoy especialistas.

“Los pacientes con Covid-19 pueden presentar una congestión conjuntival anormal tipo conjuntivitis y, en otros casos, una conjuntivitis folicular similar a las patologías virales”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Víctor Reviglio, profesor e investigador en oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba y jefe de Servicio del Instituto de la Visión Cerro del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.

Reviglio fue uno de los autores de una publicación en la revista “Medical Hypothesis, Discovery & Innovation in Ophthalmology” que expresó que «pacientes que se presentan (…) con conjuntivitis y poseen factores de riesgo asociados (viaje a áreas de alto riesgo, contacto con personas que regresaron de tales áreas o aquellos que se sabe que están infectados) pueden transmitir la infección Covid-19 incluso antes de experimentar otros signos y síntomas de infección»

En este sentido, los investigadores alertaron que «los oftalmólogos pueden ser la primera línea de exposición porque un paciente recién infectado podría buscar atención para conjuntivitis aguda».“Si el paciente presenta síntomas de conjuntivitis en conjunto con fiebre o tos, con o sin síntomas respiratorios manifiestos, es altamente probable que sea portador del Covid-19 y debe comunicarse o dirigirse al área de recepción general de pacientes con sospecha de esa enfermedad, nunca ir directamente a un centro monovalente o servicio de oftalmología”, señaló Reviglio.

El 25 de marzo varios medios publicaron las declaraciones de una enfermera de Estados Unidos, Chelsey Earnest, que decía que los pacientes que llegaban más graves tenían los «ojos rojo» como «alérgicos».»Tuvimos pacientes que solo tenían los ojos rojos como el único síntoma que vimos y fueron al hospital y murieron», señaló Earnest.El artículo de la Agencia CyTA recordó que la relación de la oftalmología con el Covid-19 no es nueva. El oftalmólogo chino Li Wenliang, el primero en informar al público sobre la epidemia de neumonía por coronavirus, murió de forma fulminante después de atender a un paciente infectado que concurrió al control oftalmológico por glaucoma.

“Actualmente, la Academia Americana de Oftalmología (AAO) sugiere solo la atención de pacientes de urgencias oftalmológicas. Se están implementado videoconferencias o consultas telefónicas”, explicó Reviglio. No obstante, si la consulta de urgencia debe ser personal, la AAO aconseja que los profesionales «utilicen equipos o vestimenta de protección, tales como lentes o mascara de acrílico, barbijo (en paciente sospechoso o infectado, barbijo N95) y batas descartables».

La Sociedad Argentina de Oftalmología recomendó a la comunidad de profesionales que mantengan las salas de espera con la menor cantidad de pacientes posibles, que traten de postergar las consultas que no impliquen cierta urgencia y que desde el ingreso realicen un triaje infectológico con secretarias y administrativos que ayude a detectar casos sospechosos de coronavirus.“En este momento de pandemia, es prioritario establecer los controles mínimos y solo de urgencias oftalmológicas para así evitar los posibles contagios de pacientes y personal de salud interviniente, ya que estudios recientes demuestran la posibilidad de sobrevida del virus en diferentes superficies durante horas o días”, concluyó Reviglio .

SINTOMATOLOGÍA

Hasta la fecha, se sabe que el que el virus se propaga principalmente de persona a persona por medio del contacto estrecho. Como las partículas virales pueden ingresar por boca, nariz u ojos por medio de las manos contaminadas se debe recalcar la importancia de la higiene de manos y evitar tocarse la cara. Otra medida útil es la limpieza de la superficies de alto contacto como picaportes, mesadas y pantallas táctiles , pero recordar que esto no reemplaza la higiene de manos.

l coronavirus es oficialmente una infección respiratoria, lo que significa que afecta los pulmones y las vías respiratorias. No obstante, en casos graves puede tener un efecto devastador en el cuerpo, y no solo en los pulmones.Los principales síntomas del contagio de este virus son fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Se estima que desde el contacto con un paciente infectado pueden pasar desde 2 hasta 14 días hasta desarrollar la enfermedad y que el periodo de incubación promedio es de 5 o 6 días.

COVID 19: MODUS OPERANDI

Las partículas de coronavirus tienen proteínas en forma de puntas (o “corona”) que sobresalen de su superficie, y estas puntas se adhieren a las membranas de las células, permitiendo que el material genético del virus ingrese en la célula humana. Ese material genético luego “secuestra el metabolismo de la célula hace que esta deje de cumplir su función habitual y ayude a multiplicar y generar el virus. Conforme las copias del virus se multiplican, salen e infectan las células vecinas. Cuando el virus llega a los pulmones, las membranas mucosas de estos se inflaman. Eso puede dañar los alvéolos y estos tienen que trabajar más para cumplir su función de suministrar oxígeno a la sangre que circula por el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono de la sangre, de modo que pueda ser exhalado. La inflamación y el flujo de oxígeno dificultado pueden hacer que esas zonas de los pulmones se llenen de fluidos, pus y células muertas. Puede producirse entonces una neumonía, una infección en los pulmones. Algunas personas tienen tanta dificultad para respirar que necesitan que se les coloque un respirador. En los peores casos, conocidos como Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SARS, por sus siglas en inglés; severe acute respiratory syndrome), los pulmones se llenan de tanta cantidad de fluidos que ningún de apoyo respiratorio es suficiente y el paciente muere.

Además, la infección puede extenderse a través de las membranas mucosas desde la nariz hasta el recto, por lo cual si bien el virus parece centrarse en los pulmones, también puede infectar células del sistema gastrointestinal, dicen los expertos. Esta puede ser la razón de que algunos pacientes tengan síntomas como diarrea o indigestión.

Los expertos aún no han documentado si el virus puede afectar el cerebro. Pero los científicos que estudiaron el SARS han informado cierta evidencia de que el virus del SARS puede infiltrar el cerebro en algunos pacientes.

Alrededor del 80 por ciento de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tienen síntomas relativamente leves. Los expertos dicen que los efectos parecen depender de lo fuerte o debilitado que esté el sistema inmune de la persona. (FUENTE: Télam, agencias, Pam Belluck, escritora de salud y ciencia, Premio Pulitzer 2015 de Reportaje Internacional por la cobertura de la epidemia del Ébola)