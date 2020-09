Cristina Castro: “A Facundo lo desapareció la Bonaerense”

Este martes, la madre de Facundo Astudillo Castro reiteró su acusación a la Policía de la provincia de Buenos Aires en torno al secuestro, desaparición y asesinato de su hijo. Además, mantuvo un duro cruce con el periodista de C5N Pablo Duggan, a quien acusó de mentir y de ser funcional al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en su protección de la Policía Bonaerense.

Inicialmente, Castro le aclaró al periodista que los resultados del ADN se conocerán el miércoles y que todavía no está confirmado que los restos hallados en Villarino sean de Facundo. Luego, criticó al periodista por querer encubrir la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición de su hijo.

«Es mentira lo que están diciendo. No tenemos sospechas, tenemos pruebas de que esta mujer no ha llevado a Facundo y que la Policía Bonaerense lo ha desaparecido», sostuvo Castro. Y agregó: «Deje de mentir y de inventar noticias. Tenemos la certeza de que fue la Policía Bonaerense. Tenemos las pruebas y acceso a la causa y ustedes no».

«Usted es un periodista funcional a (Sergio) Berni. Duele mucho saber que hay personas como usted. Siempre me manejé con la verdad y si digo que la Policía Bonaerense está involucrada es porque está involucrada», arremetió Castro contra el periodista de C5N.

«La mujer que dice que lo llevó no miente. Ella viajó otro día o llevó a otro chico. No coincide el lugar donde levanta al supuesto Facundo. No saben si está mintiendo o si está confundida porque es una mujer mayor. Puede quedar imputada en la causa», aclaró la madre de Facundo.

Tras la fuerte discusión, Duggan hizo su descargo en su cuenta de Twitter. «La madre de Facundo me acusó de encubridor por no compartir su hipótesis sobre lo que le pasó a Facundo. Es una víctima y no discuto con ella a pesar de conocer bien el expediente. Respeto su dolor, pero hago mi trabajo», se defendió el periodista de C5N (MDZ).