Cristina: «Sobreideologización, desfinanciamiento y mala praxis diplomática»

La expresidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, acusó al Gobierno de Javier Milei de haber incurrido en “sobreideologización, desfinanciamiento y mala praxis diplomática” respecto de la “cuestión Malvinas”.

“Sobreideologización, desfinanciamiento y mala praxis diplomática resumen lo actuado hasta el momento por el Gobierno de Javier Milei en lo relativo a la Cuestión Malvinas”, publicó la exmandataria en su cuenta de la red social X.

Para la titular del PJ el Gobierno nacional marcha “a contramano de nuestra política de Estado, que se da en un contexto global de conflictividad crítica y una aceleración de la disputa por el control del Atlántico Sur y la proyección antártica”.

La expresidenta lo expresó al publicar en X una parte del documento que emitió este miércoles la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista, al cumplirse un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, en 1982, en el que resalta “gloria y honor a los combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas”.

“Sin una fuerte apuesta a la consolidación de la presencia y proyección en el área austral, sin el fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión necesarias para garantizar nuestra integridad nacional y soberanía, y sin una diplomacia activa y asertiva, la Argentina estará a merced de los apetitos de las grandes potencias y será testigo pasivo del deterioro acelerado de su posición en relación con la Cuestión Malvinas”, posteó la titular del PJ

Agregó que es necesario “reaprender de las lecciones de nuestra historia”, y dijo que esto “puede ayudarnos a revertir el proceso crítico que durante el último año estamos sufriendo” con las políticas del Gobierno nacional.

“En este 2 de Abril, Día de los Veteranos, Veteranas y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, honramos y reconocemos a quienes perdieron su vida durante el Conflicto del Atlántico Sur y a los hombres y mujeres que sufrieron las consecuencias de la guerra y padecen hoy sus secuelas”, expresa.

El comunicado reproducido por Cristina Kirchner expresa que “la mejor forma de homenajearlos (a las víctimas del conflicto bélico) es y será sostener la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas como causa nacional y levantar bien alto las banderas de una Argentina libre, justa y soberana”.