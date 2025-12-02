Pin Up Casino
Crueldad animal y delito: envenenaron animales en Laguna Blanca

Detuvieron al propietario de un campo por esparcir comida envenenada y matar una gran cantidad de animales domésticos y silvestres. Preocupación e indignación de los vecinos.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 4 días
Hace unas semanas atrás, en el campo de una persona en Laguna Blanca tiraron carne envenenada. Esto ocasionó que todos los perros y gatos que vivían lindantes murieran. Lo mismo sucedió con la fauna silvestre.

Hice la denuncia penal, me reuní con todos los vecinos que perdieron a sus mascotas. Y también fueron a hacer la denuncia correspondiente”, relató Tony Locket en sus redes sociales, uno de los vecinos del lugar.

Según comentaron a este medio, los dueños de las mascotas muertas indicaron que ya había pasado tiempo atrás y en el mismo campo. “Queremos es que esto se sepa y que nunca más vuelva a pasar”, expresó el ciudadano.

El lunes por la noche intervino la policía rural. Allanaron la casa y detuvieron al propietario. Además, se llevaron evidencias.

“Es sumamente peligroso para las familias. Es un pueblo chico, es decir “que todos los vecinos dan al campo. La municipalidad está a unas 3 cuadras de donde está el campo”, destacó en comunicación con elDIARIO de la Región uno de los vecinos, quien denunció y difundió este grave hecho.

Las familias pidieron a las autoridades que se pudiera rastrillar todo el campo en dónde están esparcidos estos chorizos envenenados. Aún no obtuvieron respuestas. “Éste problema sigue latente, y es de suma urgencia la recolección de lo que queda en el lugar. Entiendo que el que da la autorización para que esto se pueda realizar es el fiscal a cargo”, indicó el vecino.

A pesar de su difusión, elDIARIO decidió no publicar el resto de las imágenes de animales fallecidos, por su extrema sensibilidad.

