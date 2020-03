Cuarentena, día dos: anunciaron mayor severidad en los controles

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió hoy que el presidente Alberto Fernández le pidió «inflexibilidad y severidad» con quienes rompan el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, al tiempo que consideró que «debería haber más» personas a las que se les hayan iniciado causas penales.

«Van a aumentar los controles, a partir del día de hoy vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente», señaló la funcionaria nacional, en la segunda jornada de aislamiento obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo para todo el país.

» El estado de sitio no está descartado . Está como posibilidad y se analizó, pero por ahora el gobierno eligió esperar «, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio La Red. Frederic destacó que ayer «el acatamiento a la cuarentena fue bastante masivo», pero dijo que «hace falta más». «Hay que correrse del individualismo a la que esta época nos lleva. Es una medida excepcional que durará menos si lo cumplimos bien. Dependerá de nosotros si la fecha se extiende o no», insistió.

En la primera jornada hubo cerca de 250 arrestos en la calle, en su mayoría en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sabina Frederic anunció un aumento en los controles.Según explicó la integrante del Gabinete, «esto va a ser en distintos controles que se están haciendo junto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires» en varios puntos.»El decreto nos faculta a intervenir, estamos con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad de Buenos Aires», expresó la ministra.

En declaraciones a CNN Radio, Frederic sostuvo que «el Presidente está siendo un gran conductor en esta situación de coronavirus», y sobre sus indicaciones para la cartera, subrayó: «Me pidió inflexibilidad y severidad. No vamos a tener detenidos, pero sí vamos a tener causas penales», evaluó la ministra, sobre los casos en que no se cumple la normativa vigente hasta el 31 de marzo próximo.»Las fuerzas de seguridad van a tener la potestad de controlar a la gente que viene de zonas de riesgo. Estamos coordinando acciones entre Seguridad y Defensa para que haya tareas comunes como algunos patrullajes», indicó la ministra. En tanto, Frederic se refirió a la situación de quienes son monotributistas o tienen trabajos informales, y aseguró que «el área de Desarrollo Social está trabajando para que no haya penuria en este contexto de cuarentena».