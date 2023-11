Cuesta garantizó “mejores condiciones laborales y no volver a la mafia sindical” a trabajadores municipales 

La candidata a intendenta de Resistencia, Elida Cuesta, se reunió con trabajadores municipales de distintas áreas en la pista de atletismo del Centro de Educación Física N° 1 de la capital chaqueña, donde prometió “mejorarles las condiciones laborales y edilicias, el organigrama interno que se viene utilizando y que no vuelvan las mafias sindicales”. Además, aseguró que todos los aumentos salariales que tengan los municipales irán al sueldo básico.

La candidata a jefa comunal manifestó que es fundamental escuchar y dialogar con las y los trabajadores, porque ellos son fundamentales para el municipio. “Queríamos transmitirles la propuesta que tenemos para ellos. Conocemos su compromiso y trabajo, pero también sabemos las necesidades por las que están pasando. Por eso hicimos esta serie de anuncios que venimos trabajando junto a todo el equipo y que es similar a lo que hicimos en el Poder Legislativo”, afirmó.

En cuanto a las reivindicaciones laborales, la también presidenta del Poder Legislativo dijo que “vamos a respetar el organigrama interno que se viene trabajando porque creemos que es lo correcto, además queremos que cuenten con un edificio acorde para prestar sus servicios y que todos los aumentos que les demos a los trabajadores activos van a ir a sueldo básico para beneficiar a futuro también a los jubilados municipales”.

Por otra parte, aseguró que trabajará con todos los sectores del municipio sin importar las diferencias políticas. “Muchos empleados nos decían que es la primera vez que una candidata a intendenta los reúne a todos, lo cual me alegra porque eso es lo que queremos, construir todos juntos”, aseveró la aspirante a jefa comunal.

“A mí no me interesa de qué partido político sean ni de qué sector vengan, lo que me interesa es que trabajen y presten las funciones que tienen que prestar al servicio de los vecinos de Resistencia”, concluyó.