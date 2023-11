Cuesta: “No nos van a quebrar con este resultado”

Un poco más de 167.000 electores se pronunciaron ayer en las urnas en Resistencia, donde fue electo Roy Nikisch Juntos por el Cambio (JXC) para gobernar la capital chaqueña durante los próximos cuatro años. Por otro lado, la candidata Elida Cuesta se consagró como la segunda fuerza con la Corriente de Expresión Renovada (CER), en este marco agradeció a su equipo, militantes y aseguró que continuarán trabajando de cara al balotaje presidencial por Unión por la Patria (UXP) en el búnker de su partido ubicado por Av. 25 de mayo de la ciudad.

“Agradezco a los fiscales de mesa, fiscales generales, y militantes del CER, así como a todos los militantes. Vamos a seguir de pie, hicimos una excelente elección, contamos con representantes y vamos a continuar trabajando en el territorio, vamos a estar al lado de cada vecino y vecina que no la está pasando bien. El trabajo sigue de cara al balotaje presidencial apoyando a Sergio Massa, agradezco el acompañamiento y la militancia, no nos van a quebrar ni vencer con este resultado”, sentenció Cuesta.

Desde el búnker del CER de Resistencia, Cuesta se refirió a su familia y al apoyo incondicional de Gustavo Martínez en la campaña. “Vamos a seguir trabajando con alegría y el entusiasmo que le pusimos hasta ahora. Quiero agradecer muy especialmente a mi familia, a mis hijos Paula, Carla y Facundo, a mi nieta Julia, a mis padres que ya no están, pero que me iniciaron en el camino de la política, a Dios y a los militantes por la legitimidad que me dieron. Finalmente quiero agradecer muy especialmente a quien me apoyó en las horas más difíciles, mi compañero de vida, Gustavo Martínez”.

Al finalizar su discurso frente a los medios, la candidata a intendenta remarcó que continuará trabajando hasta asegurarse que la ciudadanía viva mejor, y agradeció a quiénes la votaron. También se comprometió a seguir en contacto con la gente de los barrios de la ciudad.

GUILLERMO MONZÓN

El concejal electo por la Corriente de Expresión Renovada (CER), Guillermo Monzón felicitó a la ciudadanía que se acercó a las urnas para emitir su voto. “Los concejales del CER van a trabajar por los vecinos, felicitamos a los vecinos y vecinas que se acercaron a las urnas para emitir su voto, queremos que sepan que van a seguir contando con un concejal, durante todo el año hicimos el esfuerzo de llevar adelante nuestras propuestas y vamos a continuar trabajando para consolidarlas”, dijo Monzón.