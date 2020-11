Daniel Angelici tildó de «burro» al presidente Jorge Amor Ameal

El expresidente de Boca, Daniel Angelici, pasó ayer por Presión Alta y acusó a la Comisión Directiva encabezada por Jorge Amor Ameal, que denuncia irregularidades graves durante su gestión. Y, además de rebatir los puntos de los que se lo acusan, relató destratos de parte de las nuevas autoridades.

«Ameal nunca me atendió el teléfono. Yo, participé de muchas elecciones en mi vida, en el fútbol, en partidos políticos, en la facultad, en la cámara de empresarios. Eso termina esa noche, al otro día somos todos hinchas de Boca. Lo llamé para felicitarlo, no me atendió, y después para organizar la transición, nunca me atendió. No me llamó nunca. Solo me mandó decir que quería entregarla después del 12 de diciembre porque no se querían hacer cargo de día del hincha de Boca. Cuando uno gana tiene que estar contento, no sé de dónde sale tanto odio y tanta bronca. Siempre estuve a disposición del club, incluso para entregar la fundación», recordó.

Y enseguida, explicó su postura sobre el balance de corte del final de su gestión, cuya falta fue una de las acusaciones del informe de auditoría: «Lo único que me llegó fue una carta documento exigiéndome el balance de corte, que me sorprendió. Le contesté casi cargándolo, no pude entender que sea tan ‘burro’ porque él estaba en la Comisión cuando terminó (Mauricio) Macri, cuando él asumió la firmó él como presidente y yo como tesorero. Cuando terminó él, lo firmé yo».

LOS DOCUMENTOS DE ANGELICI

Daniel Angelici, expresidente de Boca, se defendió luego de la auditoría presentada por la actual conducción del club, con fuertes acusaciones dirigidas hacia el manejo económico de su gestión.

El cuestionado pago de Boca a Talleres por Pavón «se hizo en un momento en el que estaba en el Mundial de Rusia. Boca recibió tanteos por encima de los 25 millones y si no lo vendió fue porque se priorizó lo deportivo, que era la Libertadores», empezó.

«Como Talleres tenía derecho a recibir el 10% de una venta superior a los 3.000.000, decidimos adelantarle 2.500.000 a cuenta. Y acordamos que si por una eventual venta le tocaba menos, debía devolver hasta un monto de 500.000 dólares. También acordamos que el tope a cobrar por Talleres es de 2.750.000 dólares. Está en los balances».

“En tanto, Boca cobró por adelantado la cuota que correspondía a julio de 2020 en lugar de esperar el pago de Olympique por el pase de Benedetto. Ese dinero, casi 4.800.000 euros, se utilizó para comprar a Lisandro López. Al hacerlo antes, Boca se ahorró un millón de euros, ya que la opción de compra estaba fijada en 4.300.000 y se negoció pagar 3.300.000″, argumentó.

“Parte del dinero recibido por Pipa también se utilizó en la operación de compra de Jorman Campuzano a Atlético Nacional. «1.000.000 de dólares se usó para pagar la última cuota, que vencía en diciembre de 2019. En este caso, por adelantar el pago dos meses, hubo un descuento de 40.000 dólares», aseguró Angelici.

Sobre el caso Nández, el Xeneize recibió el dinero (unos 14 millones de dólares limpios) por adelantado de parte de un banco alemán, ya que «Cagliari no consiguió los avales que Boca le pedía para el dinero que quedaba pendiente».

«La única forma que teníamos de asegurar que cobraríamos fue un acuerdo con un banco alemán que aceptó descontar los documentos de pago a plazo. O sea, ellos tomaron el riesgo, no Boca. Figura en el contrato. La operación Nández está en los libros y debería figurar en el balance de corte y en el anual 2019/2020, que la actual Comisión aún no presentó», manifestó Angelici.

DOS BUENAS: ANDRADA Y ZÁRATE, A LA PAR

El entrenamiento vespertino de Boca ayer fue todo color de rosas. Es que además de comenzar la semana sabiendo que se trajeron tres puntos de una cancha difícil como la de Lanús en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, ahora Miguel Ángel Russo tuvo el plantel completo en Ezeiza. Sí, tanto Esteban Andrada como Mauro Zárate dejaron atrás sus problemas musculares y se entrenaron a la par del grupo.

Sabandija, el arquero récord y figura evolucionó muy bien de su «distensión del músculo sóleo izquierdo». Si bien en principio se suponía que podría tardar entre 10 y 15 días en recuperarse. Si bien está recuperado, habrá que ver si estará o no contra Newell’s (Russo lo evaluará en la semana).

Mientras tanto, Zárate se puso a punto. Volvió a entrenarse con el grupo y dejó atrás su «lesión muscular grado II en el isquiotibial izquierdo» que tuvo a mediados de octubre en un amistoso informal.

Por otro lado, Ábila está bien y podrá jugar contra Newell’s el fin de semana si el DT lo decide. El cambio que pidió contra Lanús a sólo fue por precaución.