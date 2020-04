Daniele De Rossi dio detalles de su partida del Xeneize y elogió a Gallardo

Cada vez que Daniele De Rossi alza la voz se detiene Italia y, desde su paso por Boca, también parte de Argentina. El histórico mediocampista de la Roma optó por un silencio prolongado en las últimas semanas debido a la pandemia del coronavirus; pero, ahora rompió el mismo para referirse a algunas cuestiones personales y también a su paso por el Xeneize.

Llamó la atención en su continente afirmando que desde pequeño tenía admiración por Manchester United y que Josep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, aunque en Sudamérica suenan más relevantes otras cuestiones, como su estadía en Boca y la charla que tuvo con Juan Román Riquelme antes de despedirse a principios de año.

“Román me pidió que me quedara en Boca; pero, tuve que decirle que era importante que mi familia volviera a Roma. Nos habíamos asentado bien en Buenos Aires, aunque había razones por las que tenía que regresar”, explicó el futbolista recientemente retirado. Y, vale recordar que antes de firmar en la entidad de la Ribera había salido a la luz que él formaba parte de un grupo de WhatsApp en el que la foto era justamente la de Riquelme.

De Rossi tenía contrato hasta mediados de 2020; pero, su particular situación familiar lo obligó a rescindir y la nueva dirigencia boquense no puso reparos a su salida.

Según se conoció, los problemas judiciales de su exmujer por la mafia y la custodia de su hija fueron los motivos verdaderos de la abrupta salida de Boca

El presidente Jorge Amor Ameal aclaró que mantienen el contacto con el campeón del mundo a través del secretario general, Ricardo Rosica.

En las últimas horas un excompañero como Franco Soldano contó algunas cuestiones de la intimidad en las concentraciones con el italiano, que dejó un grato recuerdo en el plantel y celebró en su país la conquista de la última Superliga.

“Fue una experiencia maravillosa y aprendí mucho. También, me di cuenta de cuánto talento puede desperdiciarse sin organización. Si Argentina pudiera encontrarla, cambiarían el fútbol mundial porque tienen tanto talento como Brasil”, fue la crítica que se animó a hacer Lele.

Y, aprovechó la ocasión para aplaudir a Marcelo Gallardo: “Por desgracia (como boquense) él logró esto. Tuvo la suerte de entrenar al mismo equipo durante muchos años y ha tenido éxito. Tiene jugadores muy fuertes, cada vez que pierde uno agrega a otro y logró crear lo que vemos hoy”.

En tanto, también destacó las tareas de Gabriel Heinze en Vélez y Hernán Crespo en Banfield (hoy en Defensa y Justicia), dos hombres que supieron pasar por el fútbol italiano.

Por último se centró en lo que será su futuro dentro del mundo del fútbol como técnico: “Me encantaría ser el entrenador de Roma; pero, primero tengo que pasar por el proceso de crecimiento y la carrera que todos los jóvenes deben experimentar. No tengo prisa en hacerlo. Si sucede, será porque me convertí en un buen entrenador y no por haber sido un jugador importante para Roma. La gente siempre me vio como un líder en el vestuario pero un entrenador tiene que tomar decisiones, elegir personal y estar solo bajo esa presión”.

NO SE QUEDÓ EN BOCA POR SER FLAQUITO

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, de 31 años, es uno de los referentes de la Selección Colombia. Con más de 300 partidos disputados en Europa, el futbolista de Juventus es una figura de renombre mundial. Sin embargo, su destino quizás podría haber sido distinto luego de que revelara que dos clubes argentinos lo rechazaron cuando era chico: Boca Juniors… ¡y Tiro Federal!.

«Estuve en Argentina por mucho tiempo. Practiqué en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, aunque al final las cosas no se me dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia con la forma de trabajar en Argentina. Todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que pasa ayuda también», confesó el futbolista.

Cuando amplió sobre el tema y explicó los motivos por los cuales tanto el club de la Ribera como el conjunto rosarino lo dejaron libre, Cuadrado sostuvo que era «muy chiquito y flaquito».