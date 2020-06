Del aislamiento al distanciamiento por los próximos 21 días

«Vamos de a poco, para avanzar con seguridad», afirmó el presidente Alberto Fernández después de anunciar ayer que por los próximos 21 días «en el 85 por ciento del país se pasa del aislamiento al distanciamiento social» y se mantiene el aislamiento en las zonas donde continúa la circulación comunitaria del virus, sobre todo CABA y el Conurbano.

«Los resultados siguen siendo buenos», empezó Fernández su presentación sobre cómo seguirá la cuarentena en las próximas dos semanas, «y eso es porque hemos hecho bien las cosas». Pero enseguida mostró las diferencias entre el interior y el AMBA, y lo que ha cambiado la situación en todo el país del 21 de mayo al 3 de junio, en cuyo lapso se verificó un aumento en la circulación del virus, sobre todo a partir de visitas al interior desde la Capital. «Tenemos que entender entonces que aún no superamos el problema», fue su primera conclusión.

«Se mantiene el aislamiento social en todas las zonas que siguen con circulación comunitaria», anunció el presidente. «Donde no haya circulación comunitaria se pasa del aislamiento al distanciamiento», anticipó. Esto significa que en 18 provincias podrán reunirse hasta 10 personas. Los anuncios tendrán vigencia por los próximos 21 días.

Las aperturas se harán por distrito, no por provincia. Por eso se mantienen las restricciones a la movilidad entre distritos.

«Nosotros vamos a seguir colaborando. Ahora viene el segundo pago del IFE, mantenemos la ayuda para el pago de sueldos, para las pymes, para los comedores», sostuvo, y reveló que todas estas contribuciones suman el 2,6% del PBI nacional.

También reveló que los más de cien millones de pesos con que se financian las investigaciones científicas sobre la Covid-19 «se financian con lo que antes eran fondos reservados de la AFI».

LAS CLASES

En relación con la reapertura de las clases, el presidente resaltó que eso se decidirá región por región. Anticipó que se empezará por las escuelas rurales y que ya se está estudiando cómo se hará en los distritos más poblados. «Estamos trabajando con mucho cuidado porque no hay experiencia internacional sobre esto, por eso vamos con tanto cuidado», dijo.

CABA

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que en la Ciudad el aumento de los casos se mantuvo estable, sobre «una base relativamente alta» de 400 casos por día. Eso permite adoptar algunos cambios, pero sabiendo «que puede haber avances y retrocesos» y puso como ejemplo los casos de Israel y Corea, done «tuvieron que dar marcha atrás con el comienzo de las clases».

«Tenemos que ser muy estrictos con todo lo que signifique aglomeración de gente», aseguró. En los barrios vulnerables seguirá adelante el plan Detectar, en conjunto con la Nación, «que está funcionando muy bien».

Se mantiene la restricción comercial en las zonas de alta concentración, pero se abre los comercios de proximidad, incluidos los de vestimenta, con protocolos específicos.

Axel Kicillof destacó las diferentes realidades al interior de la provincia. El Conurbano tiene 13 millones de habitantes, más 3 millones de la Ciudad, y el interior 4 millones. En CABA hay 303 casos cada cien mil habitantes, en el Conurbano 49 casos cada cien mil, y en el interior solo 8,5.

NUEVO DNU

“Vamos a dicta un DNU que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir que el virus se ha instalado en esas regiones y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta; esto pasa en AMBA, Gran Resistencia, Gran Córdoba, algunas ciudades de Río Negro y Trelew”.

REASIGNACIÓN DE FONDOS

“Algunos detalles que pude comentar con los gobernadores: ustedes vieron que hemos anunciado un kit de testeos rápidos del coronavirus no hace mucho tiempo; ya tenemos dos aprobados por Anmat. Hemos destinado $50 millones a cuatro grupos de científicos para que desarrollen esos kits, que se sumaron a $ 77 millones más que hemos destinado al programa de médicos comunitarios que están en el interior del país pagados por la nación”, expresó en la extensa conferencia.

APOYO DE LOS GOBERNADORES

“Hoy (jueves) tuve una reunión muy larga con todos los gobernadores. Pudimos todos escuchar los problemas del interior del país, de Buenos aires, de la Ciudad, todos estamos de acuerdo en esta idea que estamos impulsando. Para mí es muy importante contar con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de Argentina. Tenemos que seguir trabajando muy unidos porque el problema no está resuelto y puede aparecer en cualquier momento en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad del interior de la argentina”, concluyó. (Fuente: Página 12)