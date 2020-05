Delfina Pignatiello: «Hubo comentarios sexualizándome y no me lo merezco»

Delfina Pignatiello, una de las grandes promesas del deporte argentino, mostró vía Instagram uno de sus entrenamientos en su casa mientras transcurre la cuarentena en Argentina por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, no salió tal como lo esperaba.

La nadadora argentina transmitió en vivo un entrenamiento suyo; pero, luego lamentó haber recibido mensajes ofensivos. «Una vergüenza y me siento decepcionada», publicó.

La nadadora argentina de 20 años se enojó y con razón por ciertos mensajes que aparecieron durante la transmisión. «Hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco», escribió luego la ganadora de tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

«No pude bloquearlos en el momento. Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre», agregó Pignatiello, especialista en el estilo libre y quien se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados para 2021.