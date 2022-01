Demir Hannah, la primera cantante trans en la Fiesta del Chamamé

Crédito fotos: María Alterats

Corrientes vivió el domingo la última luna de la XXXI Fiesta Nacional del Chamamé y la primera celebración mundial después de la declaración de la expresión artística característica del litoral argentino de la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta edición pasará a la historia porque se volvió a realizar después del párate por la COVID-19, porque se crearon eventos satélites en cárceles, hospitales, plazas y espacios de todo el territorio provincial para llegar a todos y por abrazar a la inclusión y la diversidad. El sábado pasado, Demir Hannah se convirtió en la primera cantante trans en cantar en el escenario Osvaldo Sosa Cordero del Anfiteatro Cocomarola.

“Ser partícipe del chamamé que abraza la diversidad me hace sentir plena, me hace sentir que tengo la posibilidad de entregar mi arte y me pone en un lugar de mucha emoción y de mucho compromiso”, expresó Demir Hannah en dialogo con elDIARIO. La activista por los derechos de la comunidad LGBTTIQA+ tuvo tres presentaciones en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé. El sábado 15 fue parte del espectáculo temático “La Matria del Chamamé” de Susy De Pompert en el escenario Osvaldo Sosa Cordero del Anfiteatro Cocomarola. El domingo participó de una innovadora iniciativa dedicada a las disidencias Che Amoá Meme en el Espacio Mariño y el miércoles pasado presentó su recital con un adelanto de las primeras canciones de su disco Ayer y hoy.

Sobre las tres fechas que tuvo en Corrientes en una semana contó que “todo fue creciendo vertiginosamente y llegar al escenario mayor de nuestro festival internacional del Chamamé provocó emociones que jamás voy a olvidar”. La artista recordó que fue posible “desde la mano y el abrazo de Susy de Pompert, en este festival que es un abrazo cultural para los artistas emergentes como mi caso”. En el caso del ciclo en el Espacio Mariño recordó que “lo que sucedió en Che Amoá Meme, bailando bajo la enramada, el primer festival de inclusión y diversidad dentro del marco de nuestro folclore del litoral y del chamamé fue una fecha muy importante”.

La activista destacó la importancia de este primer ciclo dedicado a la comunidad LGBTTIQA+, como iniciativa satélite en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé: “Tenemos un lugar como lo es el Espacio Mariño focalizado en potenciar a artistas disidentes y entregando visibilidad, acompañamiento”. Sobre esa segunda fecha expresó que “fue fabulosa, super abrazada por este espacio”. En la última presentación la artista destacó el acompañamiento del público como del colectivo LGBTTIQA+ que se hizo presente con carteles de amor y apoyo como uno que decía ‘Transformar el chamamé’.

“Lo disfruté muchísimo, la recepción del público fue muy buena. Estoy convencida que la gente se está permitiendo tener miradas más plurales, mucho más inclusivas y están empezando a dejar de lado los prejuicios por nuestras identidades de género para disfrutar de la música”, expresó la cantora chamamecera. Sobre las sensaciones arriba del escenario contó que “se generaron emociones muy fuertes, muchas muestras de afecto. Me siento super complacida, estas tres fechas me marcaron”.

«Me siento muy honrada de ser la primera mujer trans en grabar chamamé y participar de esta fiesta», expresó en una entrevista a un medio correntino. Durante la presentación de su disco “Ayer y hoy” en el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bompland” estuvo acompañada de Macarena Lopez Leyes como cantora invitada, Gustavo Soto en la guitarra, Octavio Rosa en el acordeón, Cesar Romero en el bajo y Matías Melgarejo en percusión. Después de sus presentaciones, Demir valoró la experiencia: “Marcamos historia porque soy la primera mujer trans en estar en este escenario, así que muy emocionada”.

Demir Hannah, comentó a la enviada especial de la TV Pública: “Siento mi corazón como cualquier persona que nace en el interior del país que debemos irnos a la gran ciudad de Buenos Aires con nuestra valija de sueños y mi regreso a Corrientes fue un gran abrazo para mí y además el país y el mundo”. También adelantó que cuando vuelva para Buenos Aires “va a hacer un estallido, se va a trabajar con artistas locales y artistas que residen en Buenos Aires. Creo que va a ser un disco prometedor con folclore más tradicional y más contemporáneo”.

ORÍGENES

Durante una entrevista con Quinta Esencia, la artista explicó el origen de su nombre “Demir es un nombre masculino de origen árabe que significa el junco que se dobla pero no se rompe, que es perseverante. Y Hannah, para la comunidad hebreo significa iluminada, que también se usa como apellido”. Sobre la combinación del nombre dijo: “Me gustó que en el fondo hay una combinación conflictiva desde el punto de vista religioso de estos dos pueblos. Además, hace referencia a la dualidad y la binariedad, porque uno es masculino y el otro femenino”. Además, aseguró que es una “forma de reflejar lo complicada que puede ser la vida de una mujer trans”.

CHAMAMÉ

Los primeros contactos con el género tradicional del nordeste argentino se dieron durante la infancia de la artista. “El chamamé siempre estuvo presente en mi vida, fue mi abuela la encargada en mi niñez de hacerme escuchar chamamé. Tengo el recuerdo de ella cantando «Lucerito Alba» enteramente en guaraní. Yo no entendía, pero la veía a ella tan alegre que me contagiaba su alegría”, contó a un medio correntino.

“Pasaron los años, mi niñez, mi adolescencia y el chamamé siempre estuvo presente. Pero, por aquellas épocas, donde era muy joven, más o menos 20 años, no me imaginaba cantándolo”, relató. “En esa niñez, con mi abuela cantando chamamé comprendí que el chamamé era tuyo, mío, nuestro. Así empiezo a transitar mi camino con el chamamé. Corrientes, el país, y hoy el mundo es chamamé”, aseguró Demir Hannah.

En un momento de su carrera dentro de la fundación Unides por la Música cuando la artista atravesaba altibajos decidió representar a la provincia. Se puso en contacto con Nestor Acuña y le dijo: “Yo quiero cantar chamamé y tengo que representar a mi Corrientes“. Grabaron una versión de ‘Yo que te quiero tanto’ de Mario Bofill» con guitarras de José Chacoma y Bebo Chacoma, el acordeón de Néstor y bajo de HD Ibáñez.

ABRAZO INCLUSIVO

“Ser partícipe del chamamé que abraza la diversidad me hace sentir plena, que haya sido yo la artista abrazada por el chamamé de Corrientes me hace sentir que tengo la posibilidad de entregar mi arte y me pone en un lugar de mucha emoción y de mucho compromiso”, contó a este matutino. En la misma línea añadió: “Desde Buenos Aires quieren escuchar mucho más. Desde el activismo me siento muy comprometida con la causa de representar al chamamé, a mi Corrientes que me vio crecer ante el país y ante el mundo”.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa del lanzamiento del ciclo Che Amoá Meme, la cantante expresó lo que para ella es el chamamé inclusivo: «Estamos hablando de artistas que no han tenido la posibilidad de poder participar de nuestro folclore». La artista agregó que «si hablamos en términos de cultura y de folclore a nivel país, siempre el folclore fue visto desde un lado muy machista, todavía siguen las complicaciones con el acceso de la mujer a escenarios».

Demir Hannah destacó: «Lo que está sucediendo en Corrientes, de lo que me siento partícipe y artífice, también es algo increíble porque por primera vez nuestro folclore del litoral incluye y podemos hablar de chamamé inclusivo para que las disidencias puedan participar».

UNIDES POR LA MÚSICA

En 2020, en plena pandemia, la activista por los derechos al acceso a escenario para el colectivo travesti-trans fundó Unides por la Música. “Es una unificación a nivel nacional y federal, Unificación Artistes Transgénero República Argentina, un proyecto autofinanciado que visibiliza a artistas del colectivo travesti trans de todo nuestro país, y cada artista presenta una canción representando a su lugar de origen”, contó a un medio correntino. “Cansada de la invisibilidad para mi carrera musical y la carrera musical de muchos excelentes artistas parte del colectivo, a lo largo y ancho del país, produzco Unides por la Música”, sostuvo.