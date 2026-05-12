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Dengue: operativo sanitario en el Gran Resistencia

El operativo será del 12 al 15 de mayo, en los barrios Villa Palermo y Villa Libertad, en el horario de 8 a 12.

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El Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante un nuevo operativo preventivo de eliminación de vectores del 12 al 15 de mayo, en los barrios Villa Palermo y Villa Libertad, en el horario de 8 a 12.

La actividad consistirá en la eliminación de criaderos de mosquitos mediante recorridas casa por casa realizadas por personal debidamente identificado, que solicitará el ingreso a los domicilios para inspeccionar patios y registrar datos, en el marco de las acciones de prevención y control del Dengue.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para el desarrollo de estas tareas preventivas, permitiendo el acceso de los equipos y manteniendo limpios los espacios donde pueda acumularse agua, principal lugar de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Asimismo, recordaron que la eliminación de recipientes en desuso, el descacharrado y la limpieza de patios y canaletas son medidas fundamentales para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.

Por último, informaron que el cronograma previsto podría suspenderse en caso de lluvia.

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