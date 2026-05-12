Dengue: operativo sanitario en el Gran Resistencia

El Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante un nuevo operativo preventivo de eliminación de vectores del 12 al 15 de mayo, en los barrios Villa Palermo y Villa Libertad, en el horario de 8 a 12.

La actividad consistirá en la eliminación de criaderos de mosquitos mediante recorridas casa por casa realizadas por personal debidamente identificado, que solicitará el ingreso a los domicilios para inspeccionar patios y registrar datos, en el marco de las acciones de prevención y control del Dengue.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para el desarrollo de estas tareas preventivas, permitiendo el acceso de los equipos y manteniendo limpios los espacios donde pueda acumularse agua, principal lugar de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Asimismo, recordaron que la eliminación de recipientes en desuso, el descacharrado y la limpieza de patios y canaletas son medidas fundamentales para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.

Por último, informaron que el cronograma previsto podría suspenderse en caso de lluvia.