Denuncia por hostigamiento y misoginia en el Tribunal de Cuentas de Chaco

La fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Carola Urlich, denunció a su jefe directo, el fiscal relator Luis María Del Cerro. Según expuso en múltiples instancias de denuncia este profesional jerárquico realiza maltrato verbal y psicológico en contexto de violencia de género hacia ella desde hace años.

El martes, Ulrich junto a su abogado, Juan Arregin, realizaron una conferencia de prensa para exponer el estado judicial y administrativo de esta persecución laboral teñida de sexismo. Por un lado, las autoridades del organismo donde ambos trabajan tomaron la decisión de archivar la causa, simplemente llamando a la reflexión de las partes y resguardando “el honor de Del Cerro”, comentaron. Esta resolución sumarial está firmada por el presidente de la Sala I del Tribunal de Cuentas, el doctor Oscar Alfredo Cáceres.

Sin embargo, la Justicia penal ordenó la citación de declaración del imputado, dando lugar a la apelación hecha por Ulrich y Arregin ante la solicitud de los abogados de Del Cerro para que se archive la causa. Este dictamen se dio a conocer en agosto, aún no se concreta la citación del denunciado y Ulrich denunció públicamente la persecución laboral, amenazas y hostilidad de todo el Tribunal.

Ulrich indicó que hace ocho meses vive en un ambiente laboral hostil, no sólo para ella sino también para quiénes fueron testigos de los maltratos; específicamente habló de una de ellas, que fue las más perjudicada en su ambiente profesional; teniendo en cuenta de que es el mismo Del Cerro, como jefe de área, quien dispone del personal. “Están perjudicando a quienes están a mi alrededor porque yo dije basta y decidí denunciar a un superior”; manifestó la contadora y añadió: “todo el tribunal está en mi contra, me archivan todos los expedientes”.

Consultada sobre si alguien más del Tribunal escuchó su padecer: “Nadie se acercó” en este tiempo, enfatizó Ulrich, “ni del Tribunal de Cuentas ni de la Dirección de Asuntos Jurídicos”. “No tengo ningún tipo de protección del Tribunal. Es más, lo protegen a él”; aseguró.

Ulrich analizó como único paso positivo desde agosto del año pasado, cuando realizó la primera denuncia administrativa hacia Del Cerro, el apoyo de la gente “que agradezco muchísimo”. “Yo no quería llegar a esto, porque es exponerse a mí, a mi familia, y tengo miedo”, explicó y volvió a remarcar: “Yo tengo miedo y necesito que me protejan. Se van a hacer responsables por mi seguridad física y de mi familia quienes me desprotegieron y tenían la obligación de hacerlo”.

Ulrich es una joven contadora y fiscal del Tribunal de Cuentas de Chaco hace más de ocho años, entró en 2014 por un concurso externo. Años de naturalización de un trato sexista, muy cercano a la misoginia y el abuso de poder, culminó en esta denuncia. En mayo de 2019, la profesional recibió el ascenso a fiscal subrogante y en agosto de 2021, se presentó a un examen abierto para postularse a los ocho cargos disponibles de fiscal del área central del tribunal. La entrega de las evaluaciones fue el viernes 13 de agosto, y fue el fiscal relator Luis María Del Cerro, su jefe, quien le hizo una devolución cargada de gestos y discursos denigrantes. El 17 de ese mismo mes, Ulrich lo denunció administrativamente. “Si quería que venga a la tarde, él me daba una cátedra”, relató que fue una de sus frases, cargadas de burlas y maltratos, le dijo que “no estaba capacitada para ejercer el cargo”, a lo que ella respondió que tenía un cargo importante, algo que también cuestionó. “Puse a disposición mi renuncia y no la aceptaron. Después de eso inicia todo este periplo, viene de antes, pero quería circunscribirlo a este hecho. He denunciado al tribunal que tengo pruebas y que el contador me amenazó, y no ha hecho nada, no me llamó, nadie me escuchó”, expresó.

El episodio clave, durante la devolución al examen en la que la contadora salió mal, relataron que incluso el fiscal se metió con el cuerpo de la mujer: “Que me tenía que operar las tetas, luego la nariz, yo soy morocha, no cubro su estándar de rubia, tampoco su estatus económico, me mandaba a leer novelas”, dijo Ulrich y su abogado sintetizó: “Misoginia y destrato”.

Sobre si hay otras mujeres que hayan sufrido lo mismo, la profesional fue clara. “Solo sé que yo denuncié y nadie más se va a animar porque si alguien habla le pasa lo que me pasa a mí”.

LA VOZ DE ARREGIN

El abogado querellante, Juan Arregin, indicó que les llama la atención “el interés claro y marcado de proteger a esta persona que tiene antecedentes”. “Todos los testigos han marcado la forma despectiva que tiene de tratar sobre todo a las mujeres, nos llama la atención porque el Estado chaqueño reivindica la protección a las mujeres y la erradicación de todo tipo de violencias”, agregó.

El abogado dijo que no es una cuestión política (partidaria o del Ejecutivo), “esto es una mujer maltratada por un hombre, y este maltrato no tiene nada que ver con cuestiones laborales, es decir, si en su función de fiscal haya cometido algún error la contadora, bueno, hubiera habida un sumario, una investigación para eventualmente separarla del cargo; pero no”.

Ahora, se encuentran esperando que se cumpla la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal para desarchivar la denuncia que la parte denunciada quiere desestimar. “Es el Superior Tribunal de Justicia quien va a tener que resolverlo”, afirmó. “Lo único que pedimos es que se lo cite y se defienda”.

Valoró que la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco y la Oficina de violencia contra la mujer del Poder Judicial hayan actuado. La primera emitió una disposición para aconsejar la capacitación al fiscal denunciado en Ley Micaela; el segundo organismo intervino por disposición del STJ). “Se han citado a innumerable personal y, sobre todo, a psiquiatras y psicólogos que dan cuenta de las lesiones en la salud psicológica de la contadora”, explicó el abogado.

elDIARIO de la Región le pidió al letrado que profundice en los elementos probatorios con los que cuentan, debido a los antecedentes de lo difícil que es probar penalmente este tipo de violencia. Arregin enumeró que cuentan con al menos cinco testigos que dan fe que este trato no es personal si no del juez hacia todas las mujeres que están bajo la jefatura de esta persona. Estas testimoniales dan cuenta de los maltratos y amenazas, están el testimonio de Carola que definió como “contundente”, y el perfil psiquiátrico y psicológico que son las lesiones graves del caso.

Un apartado importante es la explicación sobre lesiones graves. Arregin indicó que entra como “deterioro en la salud, que entra en la Previsiones del artículo Nº90 del Código Penal”. “Normalmente hablamos de lesiones graves cuando una persona tiene una fractura expuesta”, explicó, en cambio se reconoce hace más de 50 años por la Organizan Mundial de la Salud, que la definición de la salud tiene que ver con el equilibrio físico y psíquico de una persona. “Esta persona se tomó el trabajo de no lastimarla físicamente, pero psicológicamente la destruyó. Los peritos del Poder Judicial dieron cuenta de esto”, subrayó. “El Estado ha tomado un compromiso al firmar los tratados y con las leyes de protección a la mujer como para que precisamente en un lugar tan sensible se den este tipo de episodios”.

Lo que se espera ahora son las definiciones en lo Contencioso Administrativo sobre lo laboral y esperan que el Tribunal de Cuentas termine también con los procesos sumariales sobre la responsabilidad de este profesional.

Luego de varias licencias por salud mental, con una estabilidad emocional al hablar del tema que quedó visible incluso durante la conferencia, Ulrich decidió volver en febrero a trabajar. Por las grandes responsabilidades de su puesta, tenía un equipo conformado por un fiscal y cuatro personas más. “Quería volver a defender a mi equipo”, comentó. Sin embargo, contó que el “doctor Cáceres”, el mismo que resolvió en su contra uno de los sumarios, le expresó que “me iba a cambiar de fiscalía relatora, no por capricho, sino por orden de un juez”. Es un año y medio de hostigamiento dijo Ulrich; “la hostilidad no viene de un medio, sino de todos lados, estoy trabajando en constante alerta, tengo un amplio volumen de trabajo, pero qué voy a hacer, si nadie me escucha”, concluyó.