Denuncian falta de monitoreo en los centros de salud de la provincia

En medio de una crisis alimentaria que afecta a los sectores más vulnerables de la provincia, denuncian que el Gobierno de Leandro Zdero decidió suspender la entrega de leche en los Centros de Salud.

«Esta decisión dejó a miles de niñas y niños sin la asistencia básica que necesitan para su desarrollo saludable. A su vez, también se interrumpió el monitoreo de peso y talla, un elemento esencial para prevenir la desnutrición y detectar otras enfermedades graves en la población infantil», cita un comunicado de prensa de profesionales de la salud enviado a los medios de comunicación.

La suspensión del reparto de leche no solo afecta la nutrición de los niños, sino que también interrumpe la capacidad de los médicos pediatras a realizar un seguimiento adecuado del crecimiento y desarrollo de los menores. Estos controles eran fundamentales para mantener estadísticas de salud y planificar políticas públicas.

“Sin el suministro de leche, los niños ya no son llevados a los Centros de Salud, y eso impide cualquier tipo de monitoreo sobre su estado nutricional. Sin datos, no hay planificación ni respuesta efectiva”, aseguran los profesionales de varios Centros de Atención Primaria (CAPS) de barrios vulnerables.

La falta de un plan integral de salud y nutrición está afectando a las familias más vulnerables. Además, la falta de coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno provincial ha generado un caos en el sistema sanitario, donde la detección temprana de problemas de salud, como la desnutrición o parasitosis, se vuelve casi imposible.

Emergencia alimentaria ignorada

La emergencia alimentaria en la provincia es una realidad que el gobierno de Zdero no está abordando con la urgencia que requiere. Aunque hay un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, la falta de acción es evidente. Mientras tanto, más del 90% de los trabajadores estatales ganan por debajo de la línea de pobreza y el sistema de salud no está recibiendo los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de la población.

Este abandono por parte del gobierno provincial demuestra una desconexión total con las necesidades reales de la comunidad. La falta de recursos humanos, infraestructura adecuada y coordinación interministerial no solo afecta el acceso a la salud, sino que pone en riesgo la vida de los más vulnerables.