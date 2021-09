Denuncian irregularidades en las elecciones de decano en la UTN

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llamó a elecciones nacionales para el 13, 14 y 15 de octubre y en la Regional Resistencia denunciaron que desde el actual Decanato se convocó a renovar los cargos de decano y vicedecano previo a esa fecha, transgrediendo las normas institucionales.

Sergio Guzmán, apoderado de la Lista 3 Renovación Tecnológica y Consejero Departamental de la UTN Regional Resistencia, reveló en declaraciones a radio Libertad dichas irregularidades en el proceso de elección de autoridades y explicó que esperan “agotar todos los caminos administrativos para luego acudir a la justicia”, ya que “están casi cerradas las expectativas de diálogo” con las actuales autoridades.

“Estamos preocupados porque en nombre de la pandemia se transgreden normas estatutarias a conveniencias personales y eso es peligroso para la vida democrática cuando se realiza de manera discrecional”, expresó.

Guzmán explicó que “todos los consejeros de la Facultad tienen un mandato de dos años, por estatuto, mandato que caducó en diciembre de 2020”. “Las elecciones estaban previstas para junio de 2020 y, debido a la pandemia, se corrió todo hasta nuevo aviso. Se llamó a elecciones para el 31 de agosto y 1 de septiembre, a través del Consejo Superior, pero fue nuevamente postergado para el 13, 14 y 15 de octubre, fechas que aún está vigentes”, detalló y continuó: “Como nuestros cargos están prorrogados hasta las elecciones de consejeros, los nuevos consejeros deberían elegirse en esas fechas de octubre y, a partir de ahí se debería elegir el decano y el vicedecano, para renovar institucionalmente y democráticamente toda la situación de cargos”.

No obstante, Guzmán aseguró que el actual decano, Jorge de Pedro, convocó a renovar su cargo y el de vice, que vencen recién en diciembre de este año, en una asamblea el 17 de diciembre. “Entonces, solicitamos que se realicen las elecciones de consejeros y con esos nuevos consejeros recién se realice la elección del decano y vicedecano, que son cargos unipersonales”, indicó y agregó: “De Pedro cumpliría su mandato en diciembre, tiene tiempo para llamar a elecciones de consejeros y después si quiere presentarse nuevamente como candidato, me parece perfecto. Pero, está haciendo abuso de una mayoría absoluta que tiene de consejeros que fueron electos hace dos años o tres años atrás, eso no corresponde con la situación actual”, sostuvo Guzmán.

En cuanto a la convocatoria, detalló: «Hemos presentado un recurso de reconsideración y apelación al subsidio para que se deje sin efecto la resolución de convocatoria a la asamblea para elección de decano». “Hay que agotar todos los trámites administrativos para luego acudir a la Justicia”, manifestó y explicó que “ya están casi cerradas las expectativas de diálogo”: “Porque hemos tenido una reunión con el decano en la cual nos manifestó que no hay forma de volver atrás y no hay forma de discutir absolutamente nada de lo que está establecido”.

Guzmán convoca a la comunidad universitaria “un apoyo a través de la firma para que no se haga uso en nombre de la pandemia de las transgresiones democráticas y las normas estatuarias de la facultad”.