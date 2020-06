Denunciaron la tortura a menores de una familia qom

Lo que se encontraron en esa vivienda, es el rostro del vestigio del terrorismo de Estado, y la sospecha de que en algunos barrios y villas del país, la democracia, aún no llegó. Al menos nadie la vio por ahí. Tampoco se vio a las y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos que enviaban mensajes a diversos grupos para asegurar (del verbo mentir) que ya estaban interviniendo en la causa. Pero no, no estaban interviniendo, o al menos no en la contención psicológica, sanitaria ni legal de esa familia víctima de la violencia institucional del gobierno que forman parte.