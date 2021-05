Denunciaron violento operativo policial en el barrio Evita de Sáenz Peña

En la mañana de ayer, agentes de la Policía del Chaco División Infantería arribaron al asentamiento junto al dueño del predio. Durante el operativo, hubo discusiones con los pobladores y se vivieron situaciones de violencia. Los efectivos solicitaron que abandonen el lugar, pero quienes residen en el terreno se negaron.

Una integrante del Movimiento Mujeres Indígenas por el bien vivir expresó que “en el barrio Evita, en presidencia Roque Sáenz Peña, hay hermanas indígenas, ancianas, de la nación qom. Hoy le están desalojando de su casa. Supuestamente hoy apareció el dueño de esas tierras. Los policías golpearon a una nena y a una señora indígena”.

“Hay 177 niños viviendo ahí, 20 ancianos. No hubo detenidos, pero si hay represión. No tiene orden de desalojo. Dónde están el gobernador y el intendente. Cuando necesitan un voto, te prometen todo. Hoy están desalojando esas niñas y niños. Los policías no tienen piedad. Si te tienen que golpear te golpear. Hoy es muy triste, pero seguiremos de pie” acotó.

En los videos de lo acontecido, se puede observar una formación policial con escudos y cascos en un clima de tensión. “La policía está desde las 4 de la mañana, cuando vinieron con el dueño y el abogado. En total hay dos camiones, una trafic y tres motos. Se les quiere ofrecer un trato donde los sacan y más adelante les brindarían las tierras. Quieren cercar, pero los vecinos no quieren” relató Alejandro Escalante, colaborador de elDIARIO de la Región.

Romina Atanasoff, abogada interviniente en el caso por el cual 473 personas , expresó a este matutino que “Se trata de 154 familias, 473 personas, todos trabajadores. Hay docentes, peluqueros, policías y jornaleros que no están en ningún grupo político ni dependen de un movimiento, es una comunidad vecinal”.