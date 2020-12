Derrotas de Sarmiento y For Ever en la 2ª jornada del Federal “A”

Ni Sarmiento ni For Ever pudieron conseguir ayer sumar de a tres en la 2ª jornada de la 2ª Fase de la Zona Norte de la Región Litoral del Federal “A” al caer frente a Defensores de Pronunciamiento, Entre Ríos, (2-0) y Central de Salta (2-1), respectivamente.

El Decano, después de haber superado en la jornada inicial del grupo a los salteños (1-0) no pudo repetir dicho logro frente a los entrerrianos, que con goles de Tomás D’Angelo, a los 35’ y 45’ del complemento lo venció por 2-0.

En tanto, el Negro, que debutó en el certamen, tras un primer tiempo dubitativo y con varias imprecisiones, cayó en Salta frente al Cuervo. El local se puso en ventaja a los 4’ a través de Luciano Herrera y aumentó el marcador Martín Bravo, de penal, a los 21’. En el complemento, a los 36’, descontó Emmanuel Giménez.

LA DERROTA DEL DECANO

En un terreno de juego sumamente deteriorado y que presentó muchos sectores difíciles de transitar, Sarmiento no pudo efectuar su juego al ras del piso como pretende su técnico Raúl Valdez.

Pese a tener que sortear dichos inconvenientes, sumada la marcación de sus rivales, los jugadores del Decano mantuvieron en vilo al arquero David Correa, quien paulatinamente fue transformándose en figura de su equipo al contener disparos o cortar centros caídos en su área.

Entre tantas aproximaciones visitantes pueden mencionarse un remate alto de Tapia y otro cercano a uno de los verticales; pero, la más clara estuvo en los pies fue de Bulgarelli, quien mano a mano con el arquero, remató por encima del travesaño.

Por el lado del local, hubo un remate de Echague de tiro libre, y una muy buena acción colectiva sobre el epílogo.

En el segundo tiempo, Depro tuvo una mejor actitud, al menos, fue a buscar y contó con algunas aproximaciones. Y, sobre 35’, D’Angelo aprovechó un centro desde la derecha, para con la cabeza anticipar a toda la defensa y marcar la apertura del marcador. Sarmiento fue decidido a busca el empate, lo tuvo con Vargas por la derecha, pero su remate se fue cerca-

Pero, salió un contragolpe por derecha y, nuevamente, D’Angelo definió por arriba ante la desesperada salida de Carrera, para establecer el resultado definitivo.

FOR EVER FUE MADRUGADO

For Ever no tuvo el debut esperado en el certamen de ascenso por experimentar una derrota en su incursión por Salta, donde cayó ante Central Norte por 2-1 en partido de la 2ª fecha.

El Cuervo madrugó al Albinegro, puesto que a los 4’ de iniciado el juego abrió la cuenta Luciano Herrera y Martín Bravo de penal estableció el segundo. Sobre el final y en su afán de descontar, llegó a la definición Emmanuel Giménez a los 36’.

LA ZONA NORTE, EN SÍNTESIS

La 2ª fecha: Douglas Haig 2 (Franco Stella -2-)-Sport. Las Parejas 2 (Daniel Salvatierra y Maximiliano Bochetti), Defensores de Pronunciamiento (Depro) 2 (Tomás D’Angelo -2-)-Sarmiento 0, Central Norte 2 (Luciano Herrera y Martín Bravo)-For Ever 1 (Emmanuel Giménez). Libre: Güemes Sgo. del Estero.

Las posiciones: Depro 4 puntos; Güemes, Central Norte, Sarmiento 3; Sport. Las Parejas 2; Douglas Haig 1; For Ever 0.

La 3ª fecha: domingo, a las 18.45, For Ever-Depro (árbitro, Luis Lobo Medina; asistentes, Diego Rodríguez Fernández y Romina Argañaraz, todos de Tucumán); a las 20.30, Sport. Las Parejas-Güemes (Carlos Córdoba, de Sta. Fe; Daniel Zamora, de Paraná, y Carlos Mihura, de Mdes.); a las 20.45, Sarmiento-Douglas Haig (Federico Guaymás Tornero; Cristian Yareco y Gustavo Benítez, todos de Salta). Libre: Central Norte.