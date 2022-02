Desalojo: familias campesinas denunciaron la ocupación ilegal de sus tierras

Más de 60 familias campesinas de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) están en este momento recuperando sus territorios en el Paraje La Fidelidad de la localidad chaqueña de Misión Nueva Pompeya debido a desalojos que se están produciendo actualmente en la zona por parte de las empresas que trabajan con la madera del monte chaqueño

La comunidad de familias trabajadoras de la tierra se unieron para lanzar un comunicado urgente ante el desalojo ilegal de sus hogares: “Estas comunidades habitan las tierras desde hace más de 100 años, sin embargo los empresarios Polentarutti están realizando desde hace meses un desalojo ilegal, con complicidad política, judicial y policial”, indica el comunicado

“Hace años las familias productoras solicitan que el Estado les reconozca la tenencia de la tierra a través del Instituto de Colonización del Gobierno de Chaco pero no obtienen respuestas. La Fidelidad es un paraje habitado por comunidades criollas que toda su vida se dedicaron a la producción del ganado mayor y menor”, informaron.

En relación a las políticas de desmonte ilegal y la situación de los habitantes del paraje, destacaron “en octubre de 2021 comenzaron a aparecer máquinas que están destruyendo el bosque nativo, deforestando árboles como quebracho y palo santo para beneficio de los hermanos Polentarutti. También están destrozando viviendas e infraestructura de las y los campesinos que viven allí hace muchos años, a la vez que instalan nuevos alambrados para amedrentar con amenazas continuas a los pobladores”.

El eje central del comunicado es la denuncia ante la impunidad de las empresas que operan desde el extractivismo hacía los árboles del monte y las mismas tierras donde habitan las familias rurales, en este sentido, destacaron “Fabián y Luis Alberto Polentarutti dicen tener una adjudicación de tierras en ese mismo lugar pero se sabe que está vencida y que la misma no puede ir en detrimento de las familias que históricamente habitan ese territorio. Sin embargo, siguen avanzando con impunidad: lograron que la Dirección de Bosques de Chaco realice un informe falso donde se certifica que no están realizando deforestación. A su vez, cuentan con el apoyo del poder judicial y de la policía local, quienes no responden a los pedidos desesperados de las familias campesinas.”

“Ante este avance violento e ilegal sobre nuestros territorios, nos encontramos en estado de alerta permanente para la defensa y recuperación de las tierras, con el acompañamiento de delegaciones de la UTT de Santiago del Estero y Tucumán y referentes nacionales”, expresó Ezequiel Orquera, delegado de la UTT Chaco.

Para finalizar, exigieron la intervención inmediata del Gobierno ante el accionar impune de las empresas que mediante permisos de autorización, avanzan sobre el territorio. “Las familias de la UTT de La Fidelidad exigen al Gobierno de Chaco, al Instituto de Colonización y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente provincial den una respuesta urgente ante esta situación agobiante. También solicitan la intervención del Ministerio del Interior de Nación”.

Las familias rurales trabajadoras de la tierra exigen el freno al desmonte ilegal, el cual hace estragos en su modo de vida, ya que reduce la flora y fauna que las comunidades preservan hace años y que utilizan como herramienta de trabajo. Además, debido al avance de las topadoras sobre el paraje, las familias están siendo desplazadas de sus territorios .