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Desarticularon un desarmadero de motos

La investigación inició con la denuncia por el robo de una motocicleta.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 23 de enero de 2025
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Este jueves a las 12, en un operativo conjunto entre la Comisaría Decimotercera y Decima de Resistencia, se logró la detención de tres individuos, el secuestro de motos y partes de motocicletas en una vivienda del barrio Toba, que era utilizada para desarmadero.

La investigación comenzó por la denuncia de un hombre de 36 años que denunció el robo de su motocicleta marca Ghiggeri 110cc, color azul.

El operativo, permitió recuperar la moto denunciada, otras dos motocicletas y varias partes de rodados que se presume están relacionadas con otros ilícitos.

Además, detuvieron a tres hombres de 32, 33 y 34 años. Caja de herramientas y un televisor.
Los detenidos fueron alojados en la Decimotercera en la causa «Supuesto Hurto».

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