Desbarataron un desarmadero de motos en Plaza

Este jueves por la madrugada, efectivos de la Comisaría local recuperaron una moto Mondial 110 que había sido robada el pasado 25 de marzo. El rodado fue hallado totalmente desarmado junto con otras piezas y cuadros de motocicletas.

El operativo fue llevado a cabo por personal de guardia y del servicio externo, quienes, tras una ardua tarea de investigación, realizaron el secuestro de moto partes, incluyendo el carenado completo, faros, tanque de combustible, escape, llantas, tornillería y otros elementos.

Posteriormente al verificar la numeración del motor, cuadro y dominio, se confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído por una vecina de 43 años.

Además del hallazgo, procedieron a la demora de cuatro personas, un joven 19 años, oriundo de Lomas de Zamora, Buenos Aires, un hombre de 45 años, residente de Plaza, otro de 35 años y un menor de 16 años.

Por disposición del fiscal interviniente, se notificó la aprehensión de los mayores de edad, mientras que el menor fue entregado a su madre. La investigación continúa para determinar el origen del resto de las piezas secuestradas y si están vinculadas a otros hechos delictivos.