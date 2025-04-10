PolicialesÚltimas noticias

Desbarataron un desarmadero de motos en Plaza

En el allanamiento detuvieron a cuatro personas entre ellas un menor de edad.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 10 de abril de 2025
0 18 1 minuto de lectura

Este jueves por la madrugada, efectivos de la Comisaría local recuperaron una moto Mondial 110 que había sido robada el pasado 25 de marzo. El rodado fue hallado totalmente desarmado junto con otras piezas y cuadros de motocicletas.

El operativo fue llevado a cabo por personal de guardia y del servicio externo, quienes, tras una ardua tarea de investigación, realizaron el secuestro de moto partes, incluyendo el carenado completo, faros, tanque de combustible, escape, llantas, tornillería y otros elementos.

Posteriormente al verificar la numeración del motor, cuadro y dominio, se confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído por una vecina de 43 años.

Además del hallazgo, procedieron a la demora de cuatro personas, un joven 19 años, oriundo de Lomas de Zamora, Buenos Aires, un hombre de 45 años, residente de Plaza, otro de 35 años y un menor de 16 años.

Por disposición del fiscal interviniente, se notificó la aprehensión de los mayores de edad, mientras que el menor fue entregado a su madre. La investigación continúa para determinar el origen del resto de las piezas secuestradas y si están vinculadas a otros hechos delictivos.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 10 de abril de 2025
0 18 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

Advertencia de la Justicia por la difusión de mensajes de Cecilia

Hace 4 horas

Elecciones: recomendaciones para votar el domingo

Hace 5 horas

127 diputados en juego: mapa completo de provincias y cuánto arriesgan el peronismo, PRO y Milei

Hace 5 horas

Operativo antidrogas en Makallé: un detenido y cocaína secuestrada

Hace 22 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba