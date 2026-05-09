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Desde este lunes, los turnos del Perrando se gestionarán a través del WhatsApp Ipita

Los pacientes deberán comunicarse al número de WhatsApp de Ipita: 3624-300002, seleccionar la opción 8 y seguir las instrucciones correspondientes.

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El hospital Perrando pondrá en marcha desde el lunes un nuevo sistema de gestión de turnos mediante WhatsApp, a través del chatbot Ipita, con el objetivo de agilizar el acceso a consultas con especialistas y reducir las dificultades que presentaba el mecanismo actual.

La directora del hospital, Andrea Mayol, explicó que la medida surge tras detectar problemas en la confirmación de turnos y altos niveles de ausentismo en el sistema que funcionaba a través de los centros de salud.

A partir de la implementación del nuevo esquema, los pacientes deberán comunicarse al número de WhatsApp de Ipita: 3624-300002, seleccionar la opción 8 y seguir las instrucciones correspondientes.

El sistema solicitará datos personales, validación de identidad y una foto de la derivación médica emitida previamente por un profesional.

Mayol remarcó que este requisito será fundamental para ordenar la demanda y evitar la ocupación innecesaria de turnos con especialistas.

Turnos con hasta dos meses de anticipación

La directora detalló que una de las principales modificaciones será la ampliación de las agendas médicas, que ahora podrán otorgar turnos con hasta dos meses de anticipación.

Actualmente, el hospital Perrando realiza alrededor de 20.000 consultas mensuales con especialistas.

Según precisó Mayol, algunos turnos podrían conseguirse en pocos días y otros requerirán mayor espera, dependiendo de la disponibilidad de profesionales y la demanda de cada especialidad.

Otra de las novedades será la implementación de un sistema automático de confirmación de turnos.

Los pacientes deberán confirmar su asistencia con 24 o 48 horas de anticipación. En caso de cancelar o no poder asistir, el turno quedará nuevamente disponible para otra persona.

«Eso nos permitirá optimizar las agendas y evitar espacios vacíos cuando alguien no puede venir», señaló.

El nuevo sistema comenzará a funcionar desde el lunes. Los pedidos podrán realizarse desde las 6.30 a través del WhatsApp de Ipita.

Fuente: Libertad Digital

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