Desde el Gobierno aseguraron que no autorizaron la realización del auto culto del pastor Ledesma

En declaraciones a Chaco TV, el subsecretario de Culto, Pedro García, aseguró que el «auto culto» realizado el fin de semana pasado en Resistencia «no tenía los permisos correspondientes», al menos de parte del área que comanda. «Fuimos claros desde el momento en que firmamos un acuerdo con todas las instituciones, donde pedíamos prudencia. Lo único autorizado es el rezo individual y la asistencia a personas que necesitan una consultoría o confesión, pero no la apertura de eventos religiosos masivos», afirmó.

En ese sentido, indicó que ahora los ministerios de Gobierno y de Seguridad serán los encargados de investigar cómo se originó el acto en cuestión, y si tuvo el aval de alguna autoridad. «Hay que escuchar lo que ellos dicen, si tienen el permiso de una autoridad competente por escrito a través de resolución o decreto no se puede hacer nada, pero si no lo tienen, se investigará qué sucedió», explicó. «Desde nuestra área afirmamos categóricamente que no autorizamos este tipo de eventos», subrayó.