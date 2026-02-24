Desde este jueves regirán nuevas tarifas en los peajes de Makallé y el puente General Belgrano 

Vialidad Nacional estableció un nuevo esquema tarifario para los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A., que comenzará a regir desde el jueves 26 de febrero a las 00. La medida incluye a las estaciones de peaje de Makallé y del puente General Belgrano.

De acuerdo al cuadro tarifario difundido por el organismo, los valores para ambas estaciones serán los siguientes:

Categoría 1: $1.500

Categoría 2: $3.000

Categoría 3: $4.500

Categoría 4: $6.000

Categoría 5: $7.500

Los montos corresponden a la modalidad de pago manual y automático, con IVA incluido.

Según se informó oficialmente, el incremento se definió luego de las instancias de participación ciudadana aprobadas mediante la Resolución 248/2026, publicada el 14 de enero de 2026. El período de consulta virtual se extendió hasta el 5 de febrero, plazo durante el cual los interesados pudieron acceder a la propuesta tarifaria y realizar presentaciones formales.

La actualización alcanza a las estaciones emplazadas en los tramos I al X de la concesión, que incluyen corredores estratégicos en distintas rutas nacionales del país. En el caso del Chaco, el impacto directo se da en los usuarios que transitan por Makallé —sobre la Ruta Nacional 16— y en quienes utilizan el puente General Belgrano para la conexión interprovincial.

Desde Vialidad Nacional indicaron además que se promueve el uso del sistema TelePASE para agilizar el cobro y reducir los tiempos de paso en las cabinas.