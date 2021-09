Desde Gobierno aseguran que los comicios se desarrollan con normalidad

En este domingo la jornada electoral se inició correctamente a las 8 de la mañana, es así que para las 8:15 ya estaban constituidas y en funcionamiento el 95% de las mesas. El porcentaje restante corresponde a mesas del interior provincial donde, por ausencia de las autoridades no se iniciaban las actividades, sin embargo se pudo solucionar a través de los delegados que están en cada uno de los centros de votación.

En este contexto, el director de Políticas Electorales de la provincia del Chaco, Claudio Toledo detalló: “es una jornada tranquila, sin inconvenientes, el electorado está concurriendo en gran número haciendo las filas fuera de los establecimientos como se recomendó bajo los protocolos sanitarios, y dentro de los mismos se tiene una dinámica rápida y sin demoras”.

Estas elecciones se dan en un excepcional contexto de pandemia, lo que generó muchos cambios en los protocolos de funcionamiento habituales, y este sentido Toledo explicó: “le pedimos paciencia al electorado chaqueño, hay que entender que estamos en una elección atravesada por la pandemia. Se hace una hilera única para el ingreso, pero una vez dentro, cada ciudadano se distribuye a su mesa y no hay más de tres personas adelante”.

“Pedimos paciencia y responsabilidad ante el deber del voto, el cual es obligatorio, y esperamos terminar esta jornada con la tranquila normalidad con la que se viene desarrollando”, culminó el director.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo emitió su voto y al momento declaró, “aspiramos a una elección tranquila y normal. En los días previos a la elección hemos trabajado fuertemente en la concientización sobre cuáles son los protocolos a seguir y fundamentalmente, teniendo en cuenta las restricciones para poder ingresar a los establecimientos educativos ya que no puede haber más de cinco electores esperando por mesa. Esperamos una gran concurrencia a las urnas y solicitamos sobre todo paciencia y comprensión ya que los comicios se realizan en medio de una situación inédita”.

Medidas sanitarias para votar:

-Uso obligatorio del tapabocas, cubriendo por completo nariz y boca.

-Al momento de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.

-Higienizar las manos con regularidad.

-Desinfectar las superficies y objetos de uso común o compartido. Evitar manipular innecesariamente documentación, papeles, elementos de escritura u otros efectos de uso común.

-Las personas que se encuentren transitando la enfermedad Covid-19, sean contacto estrecho y/o presenten síntomas compatibles con la enfermedad deberán abstenerse de ir a votar. Es una causa suficiente para justificar la no emisión del voto. Deberán solicitar la certificación de su estado llamando al 0800-444-0829 de Salud Pública para obtener la constancia oficial.

-Si se detectará un caso sospechoso en el establecimiento el facilitador sanitario o delegada judicial le pedirá que se retire de la fila e informará sobre el procedimiento para la justificación de la no emisión del voto. Si la persona no desea retirarse, se activará el protocolo de salud y el facilitador o facilitadora sanitaria se comunicará a la línea 147. La Secretaría Electoral determinará si autoriza o no la emisión de voto.

-Los baños de los establecimientos de votación serán de uso prioritario para personas con discapacidad, personas que integran grupos de riesgo, autoridades de mesa, fiscales de mesa, Delegado de la Justicia Nacional Electoral, Comando General Electoral y Facilitadores Sanitarios.

-Se dispondrá una fila de 5 electores como máximo para cada una de las mesas que tenga el establecimiento.

-Sólo se permitirá el ingreso al establecimiento de votación de las personas empadronadas en las mesas habilitadas en el establecimiento y que asistan a emitir su voto. Los y las acompañantes podrán ingresar en caso de que las y los electores lo necesiten por razones de salud o discapacidad.

-Para evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa te solicitarán que lo exhibas. Además, podrán solicitarle que te quites momentáneamente el barbijo para corroborar su identidad.

-Al retirarse del cuarto oscuro, coloca tu voto en la urna de votación evitando tocarla y de manera visible para las autoridades de mesa y fiscales.

-Se recomienda llevar tu propia lapicera para firmar el padrón. En caso de no hacerlo, la autoridad de mesa te brindará una.

-La constancia de emisión del voto no será entregada en mano. La autoridad de mesa dejará la constancia de voto junto al DNI para que lo retires.

-A las 18, el facilitador o facilitadora sanitaria entregará un número a cada persona que se encuentre en las filas esperando para ingresar. A partir de las 18 horas no se permitirá el ingreso al establecimiento de ninguna persona que carezca del número asignado.