Desde hoy, el boleto cuesta casi $26

Tal como lo confirmó en la semana el subsecretario de Transporte del municipio, Luis Cabrera, el boleto de transporte pasara a costar 25,90 pesos. Aunque cabe aclarar que las primeras líneas que harán efectivo el aumento son las interurbanas 101, 104, 106, 107, 110 y 111; mientras que el resto hará efectivo la suba recién el sábado 15 de febrero.

Pese a la polémica por la aprobación del aumento en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, Cabrera defendió y tildó como un paso administrativo, remarcando que el aumento ya estaba definido a nivel provincial en el mes de noviembre. Con respecto a la sesión sostuvo: “Esto es la continuación del proceso administrativo que arrancó en noviembre y que debería haber terminado en noviembre y no terminó porque no hubo voluntad política en su momento. Pero no se hizo entre gallos y medianoche como se dijo”, expresó a CiudadTV.

Según, explicaron el estudio de costos se realiza en función del continuo aumento de los costos e insumos como combustible, mano de obra y el mantenimiento de las unidades y que este precio actualizado es equiparable al de otras provincias del NEA (Formosa 25 pesos, Misiones 26 pesos y Corrientes 30 pesos).

EMPRESARIOS

Cesar Frugoni, subsecretario de Transporte provincial pormenorizó a radio Libertad, “se sacan 44 millones de pesos para que paguen sueldos, más otros 20 millones destinados a combustible. Con este monto las empresas ya alcanzan a cubrir la masa salarial”.

A su vez remarcó el nuevo cuadro tarifario, “quedaría una tarifa plana de $ 44,90, de los cuáles la provincia se haría cargo de $ 19 y entonces quedaría un boleto único de $ 25,90 para las líneas interurbanas», confirmando un aumento del 40% que sufrirán los usuarios.