Desmintieron que 21 correntinos llegaron con fiebre a Mar del Plata

Ayer al mediodía, el portal El Marplatense informó acerca de la decisión del intendente Montenegro y el coordinador del área seguridad provincial, Manino Iriart, de endurecer los controles en los accesos a Mar del Plata.

Tal decisión abarcó un pedido que llegó desde La Plata: tomar la temperatura a distancia y cruzar información con los distintos permisos para mejorar la capacidad de respuesta. Y algo esencial: evitar el ingreso de trabajadores «golondrinas».

Por la tarde, ese medio informó que miembros de seguridad y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) interceptaron un micro, en la madrugada, en el retén ubicado en la autovía 2, con trabajadores «golondrinas» de una empresa pesquera que venían desde Corrientes, y que 21 de los 41 pasajeros tenían fiebre. Según el portal, “se les realizaron los primeros controles por medio del personal policial (con pistolas láser) y luego personal de una ambulancia afincada habitualmente en Gloria La Peregrina, perteneciente al SAME”.

Por la tarde, medios correntinos divulgaron que aún no se disponían de los resultados del laboratorio y que, en el marco del decreto de necesidad y urgencia presidencial vigente y al no tener documentación que los avale, se procedió a trasladar a la unidad y a las personas a un hotel para llevar adelante los protocolos sanitarios que consisten en tomarles la fiebre y hacer los hisopados para descartar síntomas de coronavirus.

Los trabajadores fueron trasladados a un hotel que contrató la empresa pesquera, de donde se desprendió que «si no tienen resultados negativos, desde el hotel no se mueven y no van al puerto a embarcarse».

Desde la CNRT comunicaron que el micro de pasajeros fue trasladado a la Estación Ferroautomora, a la espera de que los choferes puedan aportar la documentación que avale su normal circulación, caso contrario, se les secuestrará la unidad.

Ya cerca de la noche, Radio Dos difundió testimonios de un pasajero. “Es mentira que hay varios con fiebre. Nos pararon en un control y nos hicieron lío por los papeles. No nos querían dejar entrar y el chofer se puso firme. Estamos en el hotel que nos paga la empresa. Ya nos hicieron el hisopado a todos. Vamos a esperar el lunes para embarcarnos, pero todo eso estaba previsto», expresó.