Después de 23 años, For Ever retornó a la Primera Nacional

Fotos: Agustín Gómez

Texto: Julio Schoenburg

Chaco For Ever continúa haciendo historia en el fútbol provincial. Ayer, 5 de diciembre de 2021, justamente en el aniversario 96 de la Liga Chaqueña -fundada en 1925-, consiguió como hace 23 años un hecho épico: retornar a la actual Primera Nacional, 2ª división argentina después del descenso sufrido en 1998.

En la víspera, triunfó en el partido definitorio del Reducido del Federal “A”, jugado en el estadio de Mitre de Sgo. del Estero, al superar en los 90’ a Gimnasia y Tiro de Salta, por 1-0, con gol convertido a los 28’ del primer tiempo por parte de Emiliano Díaz de penal.

Además, hay que recordar que el Negro, como hace ocho años atrás y también dirigido por Daniel Cravero, un 30 de junio de 2013 doblegó a Juventud Unida de Gualeguaychú y obtuvo el ascenso del Argentino “B” 2012-2013 al Argentino “A” (hoy Federal “A”) mediante una definición apretada cuando igualó la serie final 1-1, con gol de penal de Carlos Fragata y luego la ganó, por 3-0, también por penales.

Pero, claro con todo ese historial a cuestas y también con Cravero como protagonista, hace 32 años llegó a Primera División un 27 de mayo de 1989 cuando derrotó a Lanús por 1-0, con tanto desde los 12 pasos de Felipe Di Marco.

Por eso, ayer sacó la “chapa” para enfrentar a los salteños. Tuvo actitud y paciencia para manejar los tiempos. De a poco, fue apoderándose de la zona media, especialmente, por presionar lo más arriba posible, quitándole así protagonismo a su oponente y teniendo las mejores opciones de peligro.

De esa manera, avisó a los 5’ 30” con una proyección por izquierda de Enzo Bruno. No obstante, pareció estar escrito que la estrategia era abordar a Gimnasia por derecha. Y, eso fue dándole frutos. A los 8’, Cristian Ibarra puso en zozobras a la última línea. Dos minutos después, el mismo delantero esforzó al arquero Silva tras una asistencia de Oscar Gómez, una de las figuras del Negro.

A los 12’, fue el turno Marcos Giménez. Centro de éste y cabezazo desviado de Matías Romero. Luego, otra vez, Ibarra elaboró una pared con Romero; pero, falló con su remate suave.

Los dirigidos por Rubén Forestello seguían sin encontrar el rumbo y presos del nerviosismo no pudieron superar a la última línea chaqueña. Y, cuando lo lograron, siempre cayeron en la trampa de la posición adelantada.

Hasta que a los 28’ estos sufrieron lo peor. Se escapó el correntino Giménez, lanzó un centro fuerte y Juan Galetto cometió una mano penal. Tomó el balón Emanuel Díaz y con un derechazo fuerte y alto selló el 1-0 para For Ever.

Se estimó que Gimnasia iba a arremeter en busca de la igualdad. No fue así. Y, el Negro pudo irse al descanso con un marcador más abultado de no mediar la tapada de Silva a un zurdazo de Ibarra y posterior remate desviado de Giménez. Y, otra salvada del arquero tras un disparo del “7” albinegro.

Para colmo en los instantes finales de la etapa (42’), Giménez estrelló su derechazo en el palo derecho del arco salteño y luego, otro centro de éste quedó para que Romero ponga su parietal y la pelota nuevamente sea rechazada por el vertical.

Después del descanso, ocurrió un hecho casi impensado. Movió la pelota For Ever. Trató Giménez de superar a Birge, quien le entró duro, fue expulsado con roja directa y dejó tendido al chaqueño casi inconsciente. Pero, minutos después se recuperó.

Con el jugador de más, For Ever bajó el ritmo. No tuvo la misma cohesión y juego asociado, como queriendo ofrecerle el protagonismo a su rival y apostar al contragolpe.

Recién, a los 15’ y 18’ merodeó el área de Silva por intermedio de Ibarra, teniendo en la última ocasión la chance de liquidar el pleito antes; pero, el balón dio en el poste izquierdo.

Seguidamente, el partido cayó en un pozo y resurgió en emotividad a los 31’ cuando Ibarra escapó por izquierda. La pelota fue larga hasta la línea de fondo. Con fintas la acomodó y sin pecar de egoísta se la cedió a Romero, quien remató por sobre el travesaño.

Gimnasia sintió que el tiempo se terminaba e imprimiendo presión fue a buscar el empate, que por poco lo consigue cuando Herrera dejó atrás a su marcador, lanzó un centro bajo -de izquierda a derecha- y balón pasó por frente al arco de Canuto sin que nadie lo tocara al gol.

Finalmente, en tiempo adicional la oportunidad fue para el ingresado Jofré, quien recibió un centro de More y en el punto penal no tuvo la dirección correcta para anotar, yéndose su disparo por sobre el travesaño.

De ahí en más fue esperar el silbato del árbitro marcando el final, no sin antes existir un altercado entre Jofré y un asistente de Forestello, yéndose ambos al vestuario anticipadamente.

Y, un minuto más tarde Monsón Brizuela marcó el centro del campo y todo fue fiesta, tanto en Santiago del Estero y en Resistencia porque For Ever volvió a la Primera Nacional.

SINTESIS

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Marcos Giménez (32ST Mauro Siergiejuk), Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno (43ST César More); Cristian Ibarra (41ST Gonzalo Alarcón) y Matías Romero (32ST Lucas Jofré). DT: Daniel Cravero.

GIM. Y TIRO (0): Luciano Silva; Juan Galetto (35ST Mauricio Carrasco), Guido Milán, Alfredo González Bordón y Rubén Villarreal (25ST Ezequiel Barrionuevo); Ivo Chaves, Matías Birge, Walter Busse y Maximiliano Núñez (38PT Dardo Villa); Luciano Herrera y Juan Perillo (27ST Guido Di Vanni). DT: Rubén Forestello.

Gol: PT, 28’ E. Díaz (FE), de penal.

Incidencias: PT 18´ asistente L. Ardengi (GT). ST, 19” M. Birge (GT), 16’ asistente M. Carrasco (FE) y 50’ L. Jofré (FE), expulsados.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela (Río Tercero). Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione, de Mitre de Sgo. del Estero.