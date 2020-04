Detenido en cuarentena: “Tuve el trato de un delincuente por ir a buscar medicamentos”

El sábado a la mañana, Javier Ramírez, profesor de Educación Física, fue interceptado y golpeado por una cuadrilla de policías al mando del inspector Báez, de la comisaría 7ª de la Policía de Chaco.

Ramírez tiene 2 hijos, de 3 años y 5 meses. Trabaja en la Escuela de Gestión Social N° 2 del barrio Emerenciano. “Con los docentes, en conjunto, decidimos mantener abierto el comedor donde asiste tanto gente del barrio como de alrededores. Cuando finalicé las tareas de la cocina, me dirigí a la casa de mi madre (que es el domicilio que figura en mi documento) a buscar Betametazona para mi hijo de 3 años que estaba con tos y fiebre desde el viernes”, narró a este medio.

El hecho se originó en un control policial en el puente de la avenida San Martín y Soberanía. “Cuando me detuvieron en mi moto. Llevaba barbijo y mi permiso de circulación, que abarca a comedores escolares. Miraron mi baúl, donde estaba mi candado y el cuchillo que utilizo para cocinar, de 30 centímetros. Me dijeron que me llevarían detenido por ‘portación de armas’, pero yo les respondí que debía llevarle medicamentos a uno de mis dos hijos que estaba con fiebre”, detalló.

“En ese momento me pegaron en la cabeza, por la espalda. Cuando le estaba preguntando por qué me pegaron, vino otro agente que me torció el brazo y me pegó por la costilla. Tuve el trato de un delincuente”, prosiguió.

Estuvo preso desde las 11.30 hasta las 18, incomunicado en todo momento. Posteriormente, lo trasladaron a Sanidad Policial. “Cuando salí, le pregunté cuál era la situación de mi moto, porque tenía carnet, cédula, patente, casco y hasta espejos. Me dijeron que no la iba a poder retirar. Les dije que la uso para trabajar y trasladar a mis dos hijos. Me respondieron que averigüe al otro día. Así que me fui a mi casa caminando”, relató Ramirez.

Por último, señaló: “Quiero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos, a Silvana Pérez, Santiago Osuna, Nayla Aisha Bosch, al doctor Emiliano Nuñez que tomaron intervención inmediata para solucionar la situación”.

Al respecto, la dirigente del Movimiento Socialista Emerenciano, Marcela Acuña, expresó: “La Agrupación Mujeres al frente del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano exige sanciones y lo hará por escrito al jefe de Policía y al gobernador se la provincia de Chaco. Si no tenemos respuesta, nos movilizaremos como madres y mujeres preocupadas por los abusos policiales que se incrementan sobre la población pobre y nadie hace nada”.