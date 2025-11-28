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Detuvieron a un hombre con cocaína y dinero

Un hombre de 30 años fue detenido en Resistencia por supuesta infracción a la ley N° 23.737 de estupefacientes.

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Efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizado (COM) realizaron este jueves al mediodía un procedimiento en calle Ceibo N° 1750, que culminó con el secuestro de cocaína y dinero en efectivo, además de la aprehensión de un ciudadano.

Durante recorridas de prevención, los agentes demoraron a un hombre que llevaba una bolsa blanca. Al verificar su contenido, hallaron 35 envoltorios de polietileno transparente con una sustancia blanquecina, que tras la prueba de campo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 10 gramos.

Asimismo, se incautaron $50.700 en efectivo. El detenido de 30 años, fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesta infracción a la ley N° 23.737 de estupefacientes.

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