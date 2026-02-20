Detuvieron a un motouber acusado de acosar por mensajes a una mujer en Resistencia

Una mujer de 72 años denunció que un conductor de Uber Moto la acosó en reiteradas oportunidades a través de mensajes. El hecho ocurrió en Resistencia y el hombre fue aprehendido, aunque luego quedó en libertad con restricciones.

Según el parte policial, la denunciante —identificada como M. R.— relató que el lunes 16 de febrero, alrededor de la 1.30 de la madrugada, salió del local bailable «El Coliseo» y solicitó un servicio de Uber Moto para regresar a su domicilio.

El conductor, un hombre de 33 años, la trasladó en una motocicleta tipo 110 de color azul. Al llegar, la mujer abonó el viaje en efectivo y, según consta en la denuncia, el chofer le pidió su número de teléfono argumentando que ella utilizaba el servicio con frecuencia.

Mensajes e insinuaciones

Tras intercambiar los números, el hombre comenzó a enviarle mensajes con insinuaciones y comentarios como «hermosa», además de proponerle encontrarse en su vivienda.

Ante la situación, la víctima pidió ayuda a su sobrina, de 52 años, quien bloqueó el contacto. Sin embargo, el acusado continuó intentando comunicarse.

Por ese motivo, la sobrina coordinó un encuentro con el conductor para la noche del jueves. Cuando el hombre llegó al lugar pactado, fue increpado y retenido hasta la llegada del personal policial.

El acusado, identificado por las iniciales D. S. B., fue aprehendido y posteriormente se dispuso una prohibición de acercamiento y el cese de perturbaciones. La causa fue remitida al Juzgado de Faltas y el hombre quedó en libertad, sujeto a las medidas impuestas.