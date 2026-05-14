Detuvieron a un periodista tras hacerle una pregunta al gobernador Zdero

El Sindicato de Prensa del Chaco expreso su repudio a la detención arbitraria del trabajador Fernando Ojeda. Todo quedó registrado en una transmisión en vivo: Ojeda intentaba preguntar al gobernador Leandro Zdero sobre la problemática del agua en Capitán Solari. La única respuesta del mandatario fue una descalificación personal: “entiendo que sos militante kirchnerista”. Minutos después, efectivos de la Policía del Chaco agredieron y detuvieron al periodista.

Desde el sindicato advirtieron que “Ninguna supuesta afinidad política justifica limitar el trabajo periodístico ni el derecho de la sociedad a estar informada. Además hubo una persecución a la labor periodística al utilizar el Artículo 60 del Código de Faltas para detener a un periodista que solo busca una declaración oficial es un mecanismo de amedrentamiento”.

Calificron la práctica como “Regresión institucional”, asegurando que “la intervención policial contra quienes preguntan nos retrotrae a prácticas propias de los períodos más oscuros de nuestra historia”.

En declaraciones radiales, Fernando Ojeda afirmó «El gobernador Leandro Zdero mandó a que me metieran preso. Me trató de kirchnerista… me parece que no entiende el rol del periodismo» indicó el trabajador de prensa.

Sobre el momento de la detención añadio: «Aparece un vehículo atrás mío con personas que me decían pará, pará… no sabía si me iban a secuestrar o si me iban a robar. La labor del periodista es preguntar sobre los servicios públicos como el agua potable (SAMEEP)”.

Fuentes : Sindicato de Prensa / Master FM