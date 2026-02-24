DestacadasPolicialesÚltimas noticias
Tendencia

Detuvieron en Charata a dos sujetos denunciados por homicidio

Dos hombres buscados en Santiago del Estero fueron detenidos en Charata por el homicidio de otro sujeto en Monte Quemado.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 4 días
0 11 1 minuto de lectura

En un operativo conjunto realizado esta siesta, alrededor de las 15:15, efectivos de la Comisaría 1ª, Comisaría 2ª, División 911 y Personal de Servicio Externo de la localidad de Charata concretaron la aprehensión de dos hombres señalados como presuntos autores de un homicidio ocurrido en Santiago del Estero.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Juan José del Valle de Charata, tras un intercambio de información entre el personal policial local y sus pares de Monte Quemado. Según los datos recabados, los sospechosos se encontraban en esa localidad chaqueña luego de haber sido señalados en una causa por homicidio en la vecina provincia.

La colaboración fue solicitada por la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado, en el marco de un supuesto delito por homicidio. La causa cuenta con conocimiento e intervención del Centro Judicial a cargo de los jueces de Control y Garantías, Facundo Sayago y Santiago Bridoux.

A partir de esa información aportada, los uniformados lograron la individualización y conducción de los ciudadanos uno de 30 y el otro de 38 años. Ambos fueron alojados en la comisaría local, previo examen médico, y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 4 días
0 11 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

Casi 4 de cada 10 hogares considera que la situación económica del país empeorará en 2026

Hace 3 horas

El 70% de las personas con enfermedades poco frecuentes siente «incertidumbre» ante el sistema de salud

Hace 17 horas

Salud: mas de 1500 personas accedieron a controles médicos en la plaza 25 de Mayo

Hace 18 horas

La inflación de alimentos se aceleró fuerte y estiman que superó el 4% en febrero

Hace 18 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba