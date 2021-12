Detuvieron por antecedentes a la pareja de Jemima Aguirre

La joven de 26 años Jemima Catalina Aguirre sigue desaparecida y la Policía provincial activó un protocolo de búsqueda. Jemima lleva dos semanas desaparecida y la familia no tuvo ninguna información o contacto con ella.

Actualmente la pareja de la joven está presa, aunque ayer durante la marcha que hicieron familiares y personas cercanas a la joven exigiendo su aparición, la hermana de Jemima puso en duda que fuese sospechoso. Por el contrario, afirmó que el novio de la hermana estuvo ayudando desde el principio, cuando “la policía no nos quiso ayudar”, señaló la hermana, Lorena Núñez. Durante la marcha para visibilizar la historia hizo mucho hincapié en la falta de respuesta inmediata de la fuerza policial.

Sobre el concubino de Jemima, declaró: “Él estuvo con nosotros, nos ayudó y acompañó hasta que lo detuvieron, él fue a declarar y nunca más salió. No sospechamos de él la verdad. Sabíamos muy bien la relación, la forma de tratarse entre ellos, nosotros no pensamos que fue él. Hay una denuncia de violencia de género, pero de hace tiempo”. Apuntó contra la Justicia diciendo que buscan en el hombre “un perejil”.

Además, hablaron de una amiga de la joven desaparecida, a la que sí ven como sospechosa; creen que ella puede saber más de lo que declaró. Según contaron, no se sabe nada de esta joven desde que prestó su declaración. “Nosotros teníamos la certeza de que ella sabía dónde estaba, pero no nos quiso decir. Yo no sé si por miedo o qué, pero la citaron a declarar y cuando después fueron por ella ya no la encontraron. Ahora no se sabe nada de ella”.