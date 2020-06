Deuda: se pospuso al 24 de julio la definición del acuerdo

El Gobierno comunicó la extensión de las negociaciones por la deuda de USD66.000 millones con legislación extranjera. La decisión fue no presentar la nueva oferta y extender el plazo de la original, presentada el 21 de abril, hasta el 24 de julio. En los papeles implica que continuarán las conversaciones con los acreedores.Si bien hacia el cierre de la semana las discusiones se empantaron tras la “amenaza” de Blackrock de judicializar los diferendos en Nueva York, los analistas destacan que las distintas posiciones se encuentran más cerca que nunca de un encuentro.

El texto distribuido por el Palacio de Hacienda agrega que “también se recibieron sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los valores de recupero”. Detalla que “la Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo”. “Desde la extensión anterior de la invitación, el país continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores”, agregaron.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que tiene «confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores». Aseguró que es importante la cautela y el cuidado extremo en los avances de la reestructuración. Planteó que en 2005 las negociaciones llevaron un año: empezaron en enero y terminaron en diciembre. «Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir. En eso estoy empeñado», ratificó el mandatario.

«Nos vamos a volver a levantar, vamos a encontrar un acuerdo y espero que la próxima vez me toque estar en el gobierno sea sin default», señaló Fernández. El presidente es un fuerte crítico del proceso de megaendeudamiento del macrismo que forzó a la Argentina a una reestructuración de los pagos de la deuda con los bonistas internacionales. «Seré una página en la historia de la Argentina, sólo una página. El endeudamiento que tenemos es de una enorme irresponsabilidad”, aseguró.

El presidente recordó que cuando «cuando llegamos el 10 de diciembre el país se encontraba en default. Y desde que llegamos cumplimos con las obligaciones y planteamos a los acreedores una renegociación seria». Alberto Fernández era Jefe de Gabinete cuando la Argentina encaró el canje de 2005 permitiendo que el país salga de la cesación de pagos. “En 2005, cuando renegociamos la deuda anunciamos la oferta en enero y la negociación terminó en diciembre”, recordó. “Avanzamos, a los tirones, es una negociación que no es fácil. Hay que ser un poco más cautos, cuidadosos y seguir trabajando porque lo que necesitamos es que la Argentina no siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple con sus obligaciones», concluyó.

Esta semana se terminaron los acuerdos de confidencialidad entre el Gobierno y los bonistas. El Ministerio de Economía presentó su propuesta en donde incluye un valor de recupero cercano al 50 por ciento y un premio de cupones ligados a las exportaciones. Se conocieron las contrapropuestas de los inversores en las que se solicita un valor de recupero cercano al 54 por ciento y un cupón ligado al PIB.

Para el Palacio de Hacienda esta contraoferta de los bonistas todavía no es satisfactoria. Existe una leve diferencia en términos de valor presente neto de la deuda pretendida por los inversores pero sigue habiendo una distancia más marcada en los detalles contractuales. Blackrock es uno de los inversores que se muestra más agresivo a la hora de negociar. Esta semana lanzó un comunicado asegurando que iba a evaluar hacer uso de sus derechos legales para cobrar la deuda, pero al cierre de este viernes volvieron a establecerse los canales de diálogo con los grupos de bonistas (Télam/ Hacienda/ Bae).