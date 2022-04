Día de la Visibilidad Trans: “No gozamos de los mismos derechos que el resto de la sociedad”

Desde el año 2009, el 31 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día de la Visibilidad Trans para tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de esta comunidad. El Diario de la Región habló con la activista trans Pilar Rebull Cubells de Chaco y el activista trans Pachi Botello de Corrientes sobre los derechos vulnerados de la comunidad y sobre las barreras de acceso que existen en el ámbito del trabajo formal.

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Pilar Rebull Cubells recordó que “originalmente este día era considerado el Día de la Despatologización Trans dentro del manual de Medicina y Salud como una patología. Teníamos trastorno de identidad de género, disforia de género o algo había que arreglar”. En el presente, la activista trans explicó que “hubo un cambio de paradigma y ya no hablamos de despatologizacion porque ya no consideramos que sea una patología, sino que consideramos que somos sujetas y sujetos de derecho”.

En este sentido, la activista por los derechos de las personas trans, consideró que “es importante que exista el Día de la Visibilidad Trans porque hoy en día en muchos países sigue siendo criminalizada nuestra identidad”. A su vez, resaltó: “Tampoco gozamos de los mismos derechos que el resto de la sociedad”.

MERCADO LABORAL

Por otro lado, el activista trans correntino de 31 años, Pachi Botello, relató las dificultades que existen a la hora de acceder a un trabajo formal. “No consigo laburo desde hace años, en mis 31 años de vida nunca tuve un trabajo formal”, expresó. También explicó: “Vivo de changas, como cortar el cabello, cortar el pasto, niñero, limpiar casas, cadete, bicimandado”.

Además, mencionó que la falta de trabajo formal hace que recurra a formas precarias e informales de generar dinero para la subsistencia. Pachi Botello detalló que esta barrera al acceso formal no ocurre únicamente en el NEA, sino que es un escenario recurrente para las personas trans, esta situación se repite en otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.

Sobre el respeto a su identidad de género en los ambientes laborales además de no contratarlo en el mercado formal, Pachi Botello comentó que vivió situaciones en las que le hacían “cispassing”. Este término en inglés se utiliza para asumir la condición biológica cisgénero de una persona. “Creían que era varón, pero gay, o sea me respetaban como hombre, pero me cargaban por marica”.

JUSTICIA

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, está más vigente que nunca el reclamo de justicia por Fabiola Ramírez y por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Esteban Molina, artista drag performer de Chaco recordó a Fabiola: “En este 31 de marzo, no quiero dejar de recordarte amiga, que te memoria sea el fuego que arda en nosotrxs para seguir gritando, luchando y exigiendo por una sociedad libre de violencia y odio”.

“Para que no nos falte más ninguna Fabiola, para que aparezca con vida Tehuel, para que se aplique el cupo laboral travesti trans, por una reforma judicial transfeminista. Por más amor sin barreras, sin condiciones, por más ternura en las familias, por las infancias libres”. cerró el artista chaqueño.

REFLEXIÓN

Desde Trans Maculinidades y No Binaries Chaco compartieron una reflexión a través de sus redes sociales. “Son tiempos de transformación, de mucho movimiento social y cambio cultural los que venimos atravesando, tiempos dónde interpelarnos, reflexionar y crear nuevas formas de existencia entre nosotres”, inicia el texto que publicaron en Instagram,

“Las Personas Trans es imperativo, temas como el acceso a nuestros derechos tal como salud integral, un trabajo formal con salario digno”, sostuvieron. Además, explicaron que “el derecho a nuestra identidad es innegociable, que el Estado lo haga cumplir es un derecho ganado y se debe respetar y concretar para todes en todo el territorio nacional”.

La comunidad agregó: “Es una responsabilidad social la que llevamos a cabo les activistas constantemente día tras día para que se nos respete como cualquier ciudadane”. En ese mismo sentido sostuvieron: “La identidad es una construcción singular y subjetiva, que se construye y se acompaña ente nosotres, queremos un mundo libre de actos de violencia y discriminación, nuestras vidas son válidas hoy y siempre porque la visibilidad sea siempre nuestro faro”.