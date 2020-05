El 4 de mayo, seguidores y simpatizantes celebran el Día de Star Wars, para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas. El origen de la fecha es muy curioso: el 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que el Partido Conservador felicitaba a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra, incluyendo esta frase “May the force be with you”, traducido como “que la fuerza te acompañe”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Pocas historias mantienen el interés del público después de más de 40 años desde el estreno de Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza (1977), la primera de la saga.

Ello indica la fuerza que tiene esta historia que se ha convertido en un fenómeno de masas y en un mito cultural a lo largo de los años. Una historia que habla de la lucha entre el bien y el mal, representado en los jedis y los sith y la enseñanza en valores encarnado en diferentes personajes que gozan de sabiduría como el maestro Yoda y otros maestros Yedi.

Los amantes de la saga, la trilogía original fue desarrollada en los años 70 y 80, siendo las películas más valoradas. Más de una década después surgió la trilogía de las llamadas “precuelas” ya que cuentan la historia anterior a la trilogía original.