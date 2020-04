Día del Animal: en busca de un acto “de amor y respeto hacia todas las especies animales”

Con motivo del Día del Animal y con las nuevas formas de vivir que trajo el aislamiento social, la veterinaria Maru Domenez habló con elDIARIO de la Región sobre los derechos de estos otros seres y también sobre el comportamiento de las mascotas en cuarentena.

“Los derechos de los animales son importantes por el sólo hecho de haber nacido y compartir el planeta con nosotres”, indicó la profesional, que atiende en Animalia, por avenida Wilde de Resistencia.

Además del título, ella tiene trayectoria como rescatista y militante, subraya que el rol de los animales es mucho más amplio de lo que podemos imaginar en la cotidianeidad: “Actúan como moduladores de la ecología, ya sea polinizando plantas que aportan nuestro oxígeno, fertilizando la tierra e incluso actuando contra plagas como controladores biológicos de las mismas, sin necesidad de acudir a productos químicos que no sólo exterminan lo que se consideran plagas, sino que al no diferenciarlas, pueden alterar otros animales que no actúan como tales y generar cambios nefastos en la tierra afectando también plantas y a nosotres mismes”.

Explica que desde 1978 y de manera internacional, existen múltiples derechos que deben ser respetados y muchas veces no lo son. “Suena increíble que, en 2020, todavía estemos peleando para que se termine con la tracción a sangre, la existencia de zoológicos, la caza, la pesca indiscriminada y el abandono. Creo que falta muchísima educación e información no tanto para las generaciones futuras, porque creo que elles la tienen más clara”, sino para las personas adultas, destaca.

Habla particularmente de la gente que está en política y ocupa un cargo “que muchas veces ven en los animales una puerta de entrada para acceder a votos y luego queda en la nada”.

BIENESTAR ANIMAL

El concepto de bienestar animal es complejo, indica, ya que no sólo involucra el buen funcionamiento del organismo y su salud física: “Sino también se debe tener en cuenta el estado emocional y la posibilidad de que expresen el comportamiento normal de su especie”. “Lamentablemente en la actualidad, se desconocen muchas de estas condiciones y muchas personas, por desinformación o por el sólo hecho de querer hacerlo, ‘humanizan’ a los animales sin tener en cuenta que estas acciones nada tienen que ver con su especie y en muchas ocasiones, pueden generar alteraciones de conducta”, añade.

Sobre cuáles consideras las expresiones de cuidado y respeto hacia esta compañía no humana, enumera, que a nivel local: “Las expresiones más vistas de activismo o solidaridad es el proteccionismo y/o rescatismo”.

Ella los diferencia porque, mientras que el rescatismo es específico las especies vistas como mascotas, el proteccionismo hace hincapié en la protección de todas las especies animales (no sólo de perros y gatos): “Hay más gente que recurre a la adopción en lugar de comprar animales de determinadas razas y eso es algo muy positivo”, aclara: “Lo que más me da esperanza de cambio, es el aumento de personas que recurren a una dieta vegana o vegetariana que, creo, es el mayor acto de amor y respeto hacia todas las especies animales”.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Sobre el funcionamiento del servicio veterinario en estas semanas de aislamiento social: “Creo que, en la mayoría, al no tener información certera de cómo manejarnos, ya que no estábamos segures qué papel consideraba el Estado que jugábamos, estuvimos cerrados al público para la venta de productos y sólo atendimos urgencias”. “Con el correr del tiempo y cuando se fueron ajustando las actividades exentas y las no, decidimos continuar con atención por turnos y sumamos la atención a través de las redes sociales, particularmente Facebook y WhatsApp, más que nada para filtrar los casos que requerían atención inmediata y cuales podrían solucionarse en el domicilio”.

RECOMENDACIONES

“Estos días de cuarentena no sólo nos afectaron a nosotres por no poder salir”, las mascotas felinas y caninas también se vieron con una invasión de espacio o con la imposibilidad de continuar con una rutina diaria, expresa.

“En mi experiencia, les mas afectades fueron les gates, animales rutinarios y cuasi solitarios si los hay, que, si bien comparten nuestras vidas, hay un cierto rango horario que, por trabajo o estudios, no compartimos y que toman como una suerte de tiempo para elles, aunque sea sólo para dormir”, cuenta.

Comenta que les afecta en mayor o menor medida dependiendo del carácter del animal, pero genera cambios de conducta. “Quizás los perros y gatos acostumbrados a una vida ‘indoor’ (que viven sólo dentro de una casa y no salen) no lo sientan con tanta intensidad, pero muchas veces nuestros propios cambios de humor pueden generar conductas que antes no expresaban”.

En cambio, los animales que tienen la costumbre de salir a pasear: “Vieron sus rutinas cambiadas y eso indefectiblemente influye en su manera de comportarse y en ciertas situaciones hasta pueden afectar su salud física: dejando de comer, durmiendo más, rompiendo cosas, marcando en lugares fuera de lugar en el caso mayoritariamente de los gatos”.

La veterinaria recomienda tratar de transmitirles tranquilidad y en lo posible intentar imitar su rutina diaria (antes del COVID-19).

“En el caso de perres que hacen sus necesidades afuera, continuar sacándolos, pero sólo para eso, no cortar esa rutina, pero respetar la cuarentena, jugar más con ellos, no sólo para que esa energía mute, sino también para darles calma y afianzar nuestra relación”.

Sobre gatos, dijo que puede ser el mayor reto, e indica: “Tratar de simular lo que podrían encontrar afuera, generar espacios en altura, conseguir troncos o cajas para que continúen con su marcaje territorial, imitar sus hábitos de cacería con juguetes”.

“En ciertos casos, cuanto el estrés genera síntomas físicos, es necesario acompañar el tratamiento médico, con actividades o medios para modular ese estrés ya sea mediante alimentos, flores de Bach, feromonas sintéticas, reiki, y muchas otras ramas de la medicina no tradicional que ayudan en estas situaciones”.