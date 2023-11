Día Internacional del Yaguareté: compromiso por la conservación

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP14) en 2018 dispuso que hoy se celebre por primera vez el Día Internacional del Jaguar. El yaguareté, como se lo llama en Argentina, es monumento natural en más de 3 provincias incluida Chaco.

Este día busca destacar la necesidad urgente de proteger a este emblemático depredador, y fue marcado por diversas actividades que unieron a comunidades, expertos en conservación y defensores de la vida silvestre.

En el epicentro de este movimiento se encuentra Lucero Corrales, guardaparques y reconocida defensora de la conservación, integrante de Proyecto Yaguareté, quien dedicó su tiempo y esfuerzos para destacar la situación crítica que enfrenta el yaguareté.

Corrales, en una exclusiva entrevista con elDIARIO de la Región, compartió sus reflexiones sobre la importancia de preservar esta especie en peligro de extinción.

«El yaguareté no solo es una parte integral de nuestros ecosistemas, sino también un símbolo de la biodiversidad que debemos proteger. Su supervivencia es crucial para mantener el equilibrio natural y la salud de nuestros bosques», expresó Corrales. «La pérdida de hábitat y la caza furtiva han reducido drásticamente sus poblaciones, pero podemos revertir esta tendencia a través de la concienciación y la acción coordinada».

Durante la jornada del Día Internacional del Yaguareté, se desarrollan diferentes actividades, como el festival del yaguareté, que reunirá a investigadores de diversos países que comparten la pasión por este felino y trabajan arduamente por su conservación.

Además de conferencias, durante todo el día habrá exposiciones sobre proyectos, visitas a los parques nacionales en Brasil y Argentina, grafitis, presentaciones de libros y charlas para el intercambio de conocimientos.

Además, también se inaugurará el centro educativo Territorio Yaguareté en el Parque Nacional Iguazú, en Argentina y por la noche, concluirá con una celebración en el Parque Nacional do Iguaçu en Brasil. El evento de carácter gratuito, solicita a los interesados a registrarse para el ingreso ya que solo cuentan con 200 plazas disponibles.

Territorio Yaguareté es un centro de visitantes temático sobre esta especie emblemática, ubicado en el are cataratas del parque nacional Iguazú. La misión del mismo es educar y sensibilizar sobre la situación del yaguareté en nuestro país, y la importancia de conservación.

SOBRE LUCERO

Lucero se formó como Guardaparque y como Guía superior en Turismo. Ha trabajado como agente de conservación en la Patagonia chilena, ha ganado experiencia en diferentes áreas protegidas de Argentina, y hace tres años llegó a la región chaqueña para formar parte del equipo del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) y liderar el Grupo de Colaboradores para la Conservación del Yaguareté.

Durante el festival, Lucero expuso como, en un área que abarca más de seis millones de hectáreas, con esfuerzos conjuntos, están logrando monitorear a los últimos ejemplares de yaguaretés de la región y crear contextos más seguros para la conservación de la especie.

Durante más de una década, expertos en conservación y biólogos dedicaron sus esfuerzos a resaltar la importancia de los corredores biológicos y la creación de áreas protegidas para permitir la migración segura de los yaguaretés.

“La pérdida de hábitat debido a la deforestación y la expansión de la agricultura son las principales amenazas. Además, la caza furtiva y los conflictos con comunidades locales contribuyen significativamente a su declive. Necesitamos medidas de conservación efectivas y sostenibles para revertir esta situación” expreso Lucero al ser consultada sobre las principales amenazas.

Frente a estas problemáticas sostiene que desde: “La Fundación Yaguareté se trabaja incansablemente para la conservación de la especie. Realizamos investigaciones, implementamos proyectos de educación ambiental y colaboramos con comunidades locales para encontrar soluciones que beneficien tanto a los humanos como a los yaguaretés”.

Al recordar las diferentes campañas, Lucero reconoce que “no trabajaría en el Gran Chaco Argentino si no fuera con la gente, desde un abordaje territorial y con presencia de la gente” con un territorio agreste marcado por las altas temperaturas, la falta de acceso al agua entre otros, sostiene que “el cariño de la gente te abraza”.

El yaguareté, que en guaraní significa “verdadera fiera” se encuentra en peligro crítico de extinción. Lucero, imagina que al no dimensionar “su presencia, no dimensionamos su ausencia”, cuando la especie se está retrayendo hacia el norte con una velocidad “increíble”. En los últimos 200 años perdió el 95% de la población de la Argentina y las tres poblaciones que quedan se encuentran retraídas en el norte del país en bosques que “todavía se mantienen en pie”.

Este contexto, nos dice que “la proyección a futuro es que podría extinguirse en cualquier momento, incluso investigaciones que se han hecho reflejan que en la región chaqueña está extinto ecológicamente”.

La región chaqueña cuenta con “menos de 20 ejemplares, distribuidos en 4 provincias y la posibilidad es que se encuentren para reproducirse y para mejorar la situación poblacional es muy difícil” en un escenario que sitúa a nuestra provincia con 56000 hectareas desmontadas y un futuro en el que políticamente, las intenciones que situan al Chaco en la priorización de actividades agropecuarias y uso de cambio de suelo.

Frente al cambio del contexto político, y la necesaria consulta de la existencia de un ministerio de ambiente como parte de un estado garante de derechos, Lucero reconoce que la colaboración entre la Fundación Yaguareté y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Chaco ha sido sólida en la construcción de una relación de trabajo conjunto.

Desde el inicio del programa, se ha logrado una articulación efectiva en la coordinación de actividades a campo. La Brigada Operativa Ambiental (BOA) y la Policía Rural han desempeñado un papel clave en la coordinación de actividades a campo, lo que ha permitido abordar situaciones diversas de manera efectiva, reconociendo la necesidad de perfiles más orientados al control y fiscalización en situaciones específicas, como al activar la red de actividades y alertas tempranas.

El Ministerio de Ambiente ha brindado un apoyo integral, tanto en la coordinación de actividades como en el respaldo económico. La validación de acciones y la participación activa en el terreno con guardaparques provinciales demuestran un compromiso palpable con la conservación del yaguareté y su hábitat.

Además, destaca la fortaleza de la interinstitucionalidad y la voluntad constante de encontrar formas de colaboración. La experiencia acumulada a lo largo de los años ha permitido superar las complejidades inherentes a las cuestiones institucionales, los diferentes intereses y los tiempos variables.

La diversidad de roles y la coordinación efectiva demuestran la amplitud del compromiso asumido por diversas entidades para la protección de esta especie.

En el corazón de esta celebración se encuentra la esperanza de un futuro donde el rugido del yaguareté vuelva a resonar en los bosques de América del Sur. Los defensores de la vida silvestre, junto con personas como Lucero Corrales, están uniendo fuerzas para garantizar que esta especie icónica no se convierta en una simple leyenda del pasado.

La necesidad de preservar al yaguareté va más allá de las fronteras nacionales; es un llamado global a la acción. En un mundo donde la pérdida de biodiversidad es una amenaza creciente, la protección del yaguareté se ha convertido en un símbolo de la lucha por la conservación de nuestro planeta y la preservación de su rica diversidad biológica.