Día Mundial del Sida: a 40 años de los primeros casos, lanzaron VIHgente

En el marco del Día Mundial del Sida, la directora de Investigaciones de Fundación Huésped, Zulma Ortiz, habló con elDIARIO sobre “VIHgente, la respuesta es hoy”. Se trata de una campaña que tiene el objetivo de concientizar que, pese a los avances científicos y tecnológicos para terminar con la epidemia del VIH, en Argentina los datos se muestran estables hace más de una década.

Se lanzó la campaña “VIHgente, la respuesta es hoy” para visibilizar que con el fin de dar el VIH sigue siendo una problemática actual. 40 años después de los primeros casos de VIH notificados en el mundo, y gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas, el activismo de la sociedad civil y los logros en materia de derechos humanos, hay más y mejores estrategias para controlar al virus. Sin embargo, la agenda del VIH sigue vigente con nuevos desafíos y la persistencia de estigma, discriminación y violación de derechos. Sobre esto habló Zulma Ortiz.

-¿Cuál es su visión sobre las campañas de prevención sobre el VIH y Sida en Argentina?

-Este año se cumplen 40 años desde que apareció el VIH sida. Desde la fundación tenemos la iniciativa de plantear que el VIH está vigente, significa que, si bien ha habido muchos avances en materia de Ciencia y Tecnología, de prevención y derechos, aún tenemos mucho por hacer.

En líneas generales en Argentina tenemos 140.000 personas viviendo con VIH, de las cuales el 17% lo desconoce. Esto implica la necesidad de reforzar la información de que existe la posibilidad a través de un test de conocer si se tiene o no el virus.

Además de la posibilidad de hacer este testeo, la ciencia nos ha dado la posibilidad de contar con tratamientos que prolongan la vida de las personas. Por eso hoy tenemos 140.000 personas viviendo con VIH.

Cada año aparecen 4.500 personas que tienen VIH y eso implica que para poder reducir este número tenemos que mantener la agencia vigente. Hay cuestiones que son integrales porque las complejidades de los problemas de salud siempre se tienen que abordar con complejidad. Es decir, con una mirada sistémica donde no es solamente el testeo y el tratamiento, sino que es por un lado el entorno, garantizar que todas las personas tienen los mismos derechos, que no tenemos que estigmatizarlas y que, por otro lado, los avances de la ciencia dan la posibilidad de hacer un rápido diagnóstico, un rápido tratamiento y revertir lo que se consideró como algo que puede provocar la muerte.

Por cierto, la tasa de mortalidad, es una tasa relativamente baja, pero ninguna de estas personas debiera morirse con los avances que tenemos o por VIH. Así es que hay mucho para hacer aún, no obstante, hemos tenido grandes avances en el mundo y en nuestro país.

Necesitamos que la gente sepa que si quiere conocer su situación puede hacerse un testeo gratuito que está cercano siempre, que en 20 minutos puede saber el resultado, que hay políticas en nuestro país que hay planes y programas que favorecen el acceso a la prevención a partir del testeo, pero también la profilaxis y a los tratamientos. Si nos comparamos a otros países del mundo, ha sido un gran avance en nuestro país el contar con este tratamiento gratuito que se entrega mensual o bimensualmente de acuerdo a como se organice cada una de las provincias.

– ¿Cómo se vive con VIH en los territorios?

-Un aspecto importante de esta campaña que hemos diseñado para decir que el VIH está vigente tiene que ver con los problemas de acceso, son problemas globales, dentro del sistema de salud al tratarse de un sistema federal tiene esta descentralización de programas y de servicios hace que muchas veces haya diferencias en el acceso al test o al tratamiento. Efectivamente hay diferencia en el acceso al test o al tratamiento, muchas veces geográfica, muchas veces económica porque la gente no puede llegar al centro de salud y muchas otras veces también por estigma porque la gente se puede sentir discriminada frente a una población que todavía no está lo suficientemente educada. También los programas de Educación Sexual Integral (ESI) son una herramienta muy importante para educar a niñas, niños, adolescentes a temprana edad sobre cuestiones que son por problemas con los que deberíamos saber convivir y no discriminar.

– ¿Qué significa indetectable = intransmisible?

Los avances de la ciencia y la tecnología permiten hoy conocer la carga viral de una persona que esta diagnosticada y en tratamiento, esto nos permite que cuando esa persona es indetectable que significa que la carga viral es tan pero tan baja que no se detecta, no transmita. Entonces es una manera de tener las garantías, no obstante, sabiendo que el 98% de las formas de contraer VIH son por relaciones sexuales sin profiláctico no puede dejarse de lado.

– ¿Tienen alguna postura sobre el tratamiento de la nueva ley de VIH e ITS?

– Con respecto a la ley es importante saber que cada vez que se aborda un problema sanitario hay cuatro elementos que debemos contemplar: entorno, oferta, demanda y calidad. El entorno es un principio garantista que se traduce en leyes, en normas, en reglas, en resoluciones, en decretos, entonces cualquier avance que se haga en ese sentido es garantizar un entorno protector para la vulneración de cualquier derecho. Tener una ley como la que tenemos desde el año 1991, que en su momento fue una ley muy progresista y que nos da hoy cuenta de todos los avances que hemos tenido implica que a estos 40 años es necesario revisarla y es en este sentido en el que se está trabajando para contemplar los avances en el entorno, pero también en la oferta de los servicios, en la demanda de la población y en la calidad que siempre tiene que estar garantizada.