Diana Quiodo: “Una de cada cuatro personas votará en un lugar distinto”

La directora nacional Electoral, Diana Quiodo, brindó una serie de recomendaciones y aclaraciones al respecto de los comicios del domingo, sobre todo en cuestiones vinculadas al voto y al protocolo sanitario que regirá en el marco de la pandemia por coronavirus.

En declaraciones para Radio Facundo Quiroga, recalcó que el protocolo establece que “el sobre no debe ser pegado con saliva, la recomendación es que no se pegue con saliva”. “Lo que las personas pueden hacer es colocar simplemente la solapa adentro del sobre, esto mantiene el secreto del voto, la boleta no corre el riesgo de salirse del sobre. Si miramos el tamaño de la boleta entra justa y no hay problemas en ese sentido. Aquellas personas que lo deseen, pueden ir con un adhesivo desde casa y pegarlo”, sostuvo.

Sí remarcó que, “independientemente de cómo cada persona decida pegar el sobre, no es causal para anular el voto ni para impugnarlo, ni tampoco se tiene que pegar delante de la autoridad de mesa. Su voto va a contar y va a valer independientemente de cómo haya pegado al sobre. No obstante, la recomendación es no pegarlo con saliva”.

“Lo que dice el Código Electoral es que el sobre tiene que estar cerrado, no dice exactamente cómo. Y la Justicia, que es en definitiva quien establece los criterios en función de los cuáles se define si un voto es válido o no y la interpretación de la norma, dice que la recomendación de la Cámara Electoral es colocar la solapa adentro. Esto es suficiente para cerrarlo y no es motivo para invalidar el voto”, reforzó.

Otra recomendación es que cada elector lleve su propio birome. “Va a haber una tercera lapicera disponible en la Mesa. Siempre hay dos, pero en esta oportunidad hemos enviado una tercera que se sanitiza antes y después de ser utilizado”, sostuvo.

En cuanto a la manipulación de los DNI, el elector deberá apoyarlo sobre la Mesa para evitar el tacto por parte de la autoridad “y que constante allí los datos requeridos. Puede mostrarlo y luego apoyarlo en la mesa para concurrir al cuarto oscuro, hasta regresar y que se le sea devuelto”. “Y sí la autoridad de mesa puede pedir que por un momento nos bajemos el barbijo o tapabocas para verificar que se corresponda la foto que figura en el DNI con la persona que asiste a votar”, añadió.

“Estamos acostumbrados a que sea una actividad cívica y familiar el salir a votar, hacer la recorrida por los establecimientos, llevar a los chicos incluso hasta el cuarto oscuro. Pero en esta oportunidad, la recomendación es que solamente concurra al local de votación aquella persona que esté asignada a votar en una mesa en el establecimiento, para evitar aglomeraciones y conservar el aforo”, explicó.

Por último, remarcó que es muy importante consultar al padrón con tiempo. “Es importante porque va a haber muchos cambios en los establecimientos. Por protocolo se fijó un límite de ocho mesas por establecimiento, lo que implica que se están sumando cerca de 3.000 establecimientos. A nivel país, pasamos de 14.800 a más de 17.000 para esta elección. Eso implica que una de cada cuatro personas va a votar en un lugar distinto a la que fue en 2019. Hay que chequear esto y el número de mesa para favorecer la dinámica en el local de votación”, explicó.

CASOS DE AISLAMIENTO

En aquellos casos que por contacto estrecho o sospecha de coronavirus, el elector no pueda cumplir con la emisión de su voto, Quiodo remarcó: “Esas personas no tienen que concurrir a votar”. Explicó que “luego pueden justificar la no emisión del voto entrando a la página infractores.padrón.gob.ar”, informó y añadió que “la justificación va a estar habilitada desde el día de la elección hasta 60 días posteriores”.