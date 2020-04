Diego Maradona dijo que quiere quedarse mucho más en el Lobo

Mientras transita el aislamiento obligatorio en su casa de Bella Vista, el entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona, brindó una entrevista en la que destacó la labor que están realizando los dirigentes en AFA, aseguró que sigue trabajando «al pie del cañón» para cuando se decida volver y confirmó que quiere quedarse en el Lobo «por mucho tiempo más».

«Cuando pase todo esto, la economía no va a ser la misma y los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. (Claudio) Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo, no nos olvidemos de ésto y ayudémoslo todos porque de ésta salimos todos juntos», aseguró el Diez en diálogo con el diario El Día de La Plata.

Uno de los grandes interrogantes que se presentan en el fútbol argentino es saber qué pasará con el tema de los descensos en el actual torneo. Si bien trascendió que la idea es suspender las relegaciones, Maradona aseguró que ellos siguen trabajando como si nada de esto fuera a pasar: «Con el trabajo que veníamos haciendo, no tenía dudas de que íbamos a salir de la zona de descenso. Todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA. Entonces, de acuerdo a eso, con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados y afrontar cualquier escenario posible», explicó.

QUIERE CONTINUAR

Finalmente, el ídolo del fútbol argentino parece haberle tomado el gustito al banco de suplentes del Bosque y confesó que quiere continuar en el club: «Por supuesto que me gustaría quedarme mucho tiempo en este club. La relación que tenemos con los hinchas es hermosa. Me enamoró la pasión y la entrega de su gente, me hacen acordar a los hinchas napolitanos. Creo en los proyectos y en el trabajo que estamos haciendo. Por eso, Christian Bragarnik (su representante) ya está hablando con el presidente para llegar a un acuerdo. Me une una muy buena relación con (Gabriel) Pellegrino, así que no habría problemas para arreglar todo», cerró.

CODESAL CRITICÓ A DIEGO

Edgardo Codesal, el árbitro de la polémica final del Mundial de Italia 1990 entre Argentina y Alemania, criticó con mucha dureza a Diego Maradona. “Es de las peores personas que conocí en mi vida», afirmó en declaraciones a Tirando Paredes.

El exjuez mexicano, que echó a dos jugadores albicelestes y sancionó un penal a favor de los europeos a poco del cierre, destacó que “se podría haber ido expulsado antes del partido por el insulto que le hizo a todo el estadio”. Además, agregó: “Traté de calmarlo, pero no quiso entender”.

Con respecto a aquella final del mundo, Codesal contó más situaciones que sucedieron durante el encuentro. “En un momento (luego de la expulsión de Pedro Monzón) me dijo que sabía que la FIFA había tramado un robo. Ahí también le pude haber mostrado la tarjeta roja”, manifestó.

El árbitro también recordó lo que sucedió cuando Maradona dirigía a Dorados (el exjuez vive en la ciudad de ese equipo) y deslizó que “dijo que sabía que allí había ladrones”. En tanto, añadió: “Pasaron 30 años y quiere justificar lo que no logró en cancha. Volvería a hacer lo mismo que hice”.