Diego Maradona explotó por las “cargadas” que le hicieron

El técnico de Gimnasia, Diego Maradona, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que se mostró molesto por las cargadas a raíz de la máscara protectora que utilizó en el Nuevo Gasómetro.

“Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc (le cubre todo el rostro y es igual a la de su hijo -ver foto-). Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y, me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y, cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo; pero, cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”, escribió.

Junto con el texto, Maradona incluyó una imagen en la que se lo ve justamente con la máscara a la que hizo referencia y utilizó en la cancha del Ciclón. “Extraño el fútbol igual que todos. No hay un argentino que quiera que no se juegue», declaró después del amistoso que finalizó igualado 0-0.

El entrenador de Gimnasia también hizo referencia a Marcelo Tinelli. “Lo quiero. Debe ser una de las mejores personas que conocí y que conozco», manifestó. En tanto, sobre la presencia de su hijo, añadió: “Estoy feliz por venir con Dieguito. Estaba nervioso al principio y después se puso en modo jugador. Ya quiere estar adentro de la cancha», cerró. Bajo un estricto protocolo de sanidad, Pelusa ingresó a la cancha con una máscara facial protectora, se sentó en el banco de suplentes e inmediatamente se colocó alcohol en sus manos.