Diputados de la UCR exigen la renuncia de la ministra de Salud

“Siempre dijimos que la corrupción mata. Miles de millones que debieron destinarse a fortalecer el sistema de salud pública y nunca llegaron es uno de los principales motivos de que hoy no estemos preparados para dar respuesta a las exigencias de esta pandemia. Hospitales vacíos, sin insumos, sin medicamentos, sin equipamiento, personal precarizado con salarios miserables que rondan los $20.000 en el mejor de los casos”, expresaron desde un comunicado.

Para los legisladores, los responsables de la crisis que atraviesa el sistema de salud son el gobernador Jorge Capitanich, Juan Carlos Bacileff Ivanoff y Domingo Peppo. “Son las caras visibles de la corrupción, la desidia y el silencio cómplice que impera en el Chaco hace 13 años, más allá de que algunos pretendan mostrarse “ajenos” o “distintos”. Si así fuese deberían haber realizado las denuncias ante la justicia y no lo hicieron. El hablar hoy no hace más que ratificar su espíritu de especulación y oportunismo, hecho no menos repudiable en los tiempos que corren”.

COMUNICADO

“Desde el primer día nos pusimos a disposición. Participamos de reuniones con el gobernador, publicamos cartas abiertas, enviamos nota personal a la ministra de Salud, pedimos más testeos para detectar asintomáticos, presentamos decenas de proyectos para destinar más recursos a salud pública. El monitorear la evolución de la pandemia en otras provincias nos permitió decir que en Chaco no se estaban haciendo las cosas bien, y que si no se corregían los errores y no se realizaban inversiones, la situación se agravaría.

Nada se hizo, y llegamos al Chaco que asusta: 58 chaqueños fallecidos y más de 900 infectados entre los que encontramos profesionales de la salud, policías, adultos mayores, pueblos originarios. El 97% de los casos se dan en los 4 distritos del área metropolitana, y un dato no menor es que los intendentes son del mismo sector político que el gobierno provincial y nacional, sin embargo no han sido capaces de controlar la situación. Descuidan a los que más hay que cuidar. Los enfrentan. A la negligencia e ineficiencia debemos sumarle soberbia. No escuchan. No convocan. No corrigen.

Señor gobernador: Somos legisladores, no somos gobierno, no podemos tomar decisiones, y en vista de que usted tampoco, le exigimos la inmediata renuncia de la ministra de Salud Dra. Paola Benítez. Los chaqueños vivimos horas cruciales, necesitamos un verdadero estadista que sea capaz de convocar a las mejores mujeres y hombres de todos los sectores. Su pueblo se esté enfermando y muriendo”.