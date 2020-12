Docentes correntinos denuncian congelamiento de salarios

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) solicitó a los ministerios de Educación, de Hacienda y al gobernador Gustavo Valdés convocar a Paritaria Provincial Docente para debatir un aumento salarial para el cierre del 2020 y cubrir el primer trimestre de 2021.

El sindicato también prepara reuniones con bloques de la Cámara de Diputados y la de Senadores para debatir el presupuesto para Educación, salarios y regularización laboral en el proyecto de Presupuesto Provincial 2021.

El planteo es que la última cuota de actualización salarial se pagó en octubre pasado y no habrá más aumentos hasta marzo o abril próximo. La mejora fue menos del 24% en cuotas a lo largo del año, pero la inflación superará el 34% en 2020. “El salario docente perderá más de 10 puntos contra la inflación. Con plus, un sueldo docente promedio no llega a $30.000 cuando la canasta familiar alcanzó $50.000”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.

Ramírez también detalló que “este año las y los docentes debieron cubrir, con sus salarios, mayores costos para cubrir internet, dispositivos TIC, se endeudaron para comprar computadora para poder dar clases en pandemia. El Estado no le cubrió esos gastos”.

Dado el contexto de crisis económica y sanitaria: “Es necesario una suba salarial de emergencia para cerrar el año, porque lo que hasta ahora tenemos son casi seis meses sin actualización salarial por delante”, señaló Fernando Ramírez.