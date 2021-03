Docentes interrumpieron el tránsito por mejoras salariales y edilicias

Ayer comenzó la segunda semana de movilización de docentes en la provincia, en el interior los reclamos se replicaron a los costados de las rutas, interrumpiendo los accesos o el tránsito. Los trabajadores de Avia Terai, Los Frentones, Río Muerto, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo y Napenay reclamaron en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 89 por mejoras salariales que incluyen aumento de sueldo, cláusula gatillo y la deuda del año pasado. Además, solicitaron que envíen los elementos de bioseguridad para garantizar una vuelta segura a clases.

“Hoy no abrió ninguna institución pública”, comentó a elDIARIO Mirtha Kornety, docente de Avia Terai de nivel inicial y secundaria, con 24 años de trayectoria. “Es la primera vez en mis años trabajados que no se hace apertura de clases en ninguna escuela primaria”, relató la trabajadora que participó ayer por la mañana de la marcha en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 89. Desde las diferentes localidades que integran la Región Educativa X decidieron manifestarse en ese lugar todos justos y hacer oír sus reclamos.

RECLAMOS

La docente expresó: “Nuestra problemática es básicamente el sueldo y la situación deplorable de las instituciones. Somos los docentes los que sostenemos las instituciones, pintamos, arreglamos y conseguimos lo que haga falta. Sobre la cuestión laboral, Kornety detalló: “Pedimos la cláusula gatillo que sería un aumento gradual acorde a la inflación, el año pasado nos pagaron un 7% y no nos aumentaron el sueldo, desconocen la cláusula gatillo y no nos quieren reconocer la deuda del año pasado”.

La trabajadora se desempeña hace más de dos décadas en la educación de niños y adolescentes y reclamó por salarios dignos: “Nuestro básico es de $12.000, yo que trabajo hace 24 años de bolsillo gano $24.000, una colega con 32 años de aportes gana $36.000”. Kornety destacó que “por primera vez hay directoras con nosotras en las manifestaciones, están cansadas de trabajar a pulmón para sostener los edificios. No les mandaron nada y pintar la escuela, arreglar los baños, pedir agua todo es a pulmón”.

Sobre la medida que llevan adelante los trabajadores de la educación, Kornety comentó: “Es la primera vez en mis años trabajados que no se hace apertura de clases en ninguna escuela primaria”. La docente reconoció “nos encontramos en esta situación, pero es la primera vez que los docentes se unieron y se están manifestando de la manera en la que lo están haciendo”. La trabajadora recordó que en el año 2019 se hizo un reclamo que duró dos meses en la ruta cuando se logró la cláusula gatillo “pero no estábamos unidos como ahora, no estaban todas las instituciones y los directivos apoyándonos como están ahora”.

En relación a las mejoras edilicias y los elementos de bioseguridad necesarios para garantizar la vuelta segura a clases en el marco de la pandemia por coronavirus, Kornety comentó: “Hasta este momento no ha llegado nada de los elementos necesarios de bioseguridad a nuestra zona, hicieron unos decretos con el protocolo que debemos seguir, pero hasta ahora no llegó ningún elemento de limpieza”.

“No tenemos elementos de bioseguridad y hay un abandono de las escuelas. Desde el Ministerio hacen oídos sordos a los pedidos de hace años por cuestiones edilicias, nunca se arriman a ver cómo están las instituciones”, expresó la docente. También comentó que hace años no reciben en las escuelas partidas de sostenimiento, que es un dinero que mandaban a instituciones públicas.

Kornety aseguró que “en ninguna institución pagan internet, pagamos los docentes. Sumada a esta cuestión nosotros no tenemos agua potable, tenemos cisternas, aljibes y tenemos muchas situaciones de escuelas donde no tenemos agua”. En Avia Terai, el Municipio era el encargado de conseguir el agua y cargarlas a los tanques “pero los viernes generalmente ya no tenemos agua”.

“Las escuelas rurales no tienen ventanas, no tienen tanques elevadores, es de total abandono la situación”. Previo al inicio de clases, según el relato de la trabajadora no hubo un acercamiento de parte de las autoridades para preparar las instituciones para la vuelta a clases. “No solamente no se acercaron, no nos mandaron nada. A la regional les mandaron $150.000 para arreglos para repartir en todas las escuelas de toda la regional que está compuesta por cuatro localidades”

PRÓXIMAS MEDIDAS

Hoy, nuevamente los trabajadores de la educación continuarán con las medidas de fuerza, los docentes de las localidades que integran la Región X se concentrarán a las 7.45 al costado de la ruta para interrumpir el tránsito por breves periodos de tiempo por el lapso de dos horas. Mañana, a las 21, se movilizarán en el centro de Avia Terai y convocarán a la Cámara de Comercio, padres, tutores, familias para que acompañen la lucha docente y se sumen al pedido de elementos de bioseguridad y el arreglo de las instituciones.